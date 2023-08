An der Universität stellte er Rekorde auf, dann sorgte er für Jahre bei den Seattle Seahawks und Baltimore Ravens in der NFL für Furore. Nun ist Alex Collins an den Folgen eines Unfalls gestorben.

Alex Collins, in der National Football League (NFL) insgesamt fünf Saisons für die Seattle Seahawks und Baltimore Ravens aktiv, ist im Alter von 28 Jahren tödlich verunglückt. Das teilte die zuständige Polizeibehörde im Broward County (Florida) mit. Collins starb demnach bereits am Sonntagabend (Ortszeit) an den Folgen eines Verkehrsunfalls, an dem er mit einem Motorrad und ein SUV beteiligt gewesen sein sollen. Der frühere Footballprofi, der bei seinen beiden Arbeitgebern jeweils eine wichtige Stütze des Teams gewesen war, starb offiziellen Angaben zufolge noch an der Unfallstelle.

„Die NFL-Familie trauert um Alex Collins, und wir sprechen seiner Familie, seinen Mannschaftskameraden und seinen Angehörigen unser tiefstes Beileid aus“, teilte die Liga am Dienstag mit, auch die Seahawks und Ravens veröffentlichten Stellungnahmen. Man sei völlig untröstlich, schrieb das Franchise aus Seattle in den sozialen Medien, aus Baltimore hieß es, man trauere „schweren Herzens“ um Collins, der „jeden mit einem Lächeln begrüßte und ein wirklich freundlicher Mensch war, der überall, wo er hinkam, eine besondere Freude und Leidenschaft verbreitete. Möge man sich immer an das Licht und die Liebe erinnern, die er in seinem Leben so vielen Menschen brachte.“

Collins-Durchbruch bei Baltimore Ravens

Der Unfall ereignete sich in Lauderdale Lakes, etwa zwölf Kilometer nordwestlich von Fort Lauderdale. Laut offiziellem Polizeibericht sei der Fahrer des Autos links abgebogen und Collins, der auf dem Motorrad in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen war, in die hintere rechte Seite des SUV gekracht. Nach dem Unfall sei der Autofahrer laut amerikanischen Medienberichten am Ort des Geschehens geblieben und habe die Behörden unterstützt. Bis Dienstagmittag sei keine Strafanzeige erstattet worden.

Collins, der an der Universität von Arkansas College-Football spielte und dort einige Rekorde aufstellte – so schaffte er in einer Saison etwa 20 Rushing-Touchdowns –, wurde 2016 in der fünften Runde der NFL-Draft von den Seahawks ausgewählt und zeigte sein Talent als Runningback fortan in der stärksten Liga seines Sports. Ein Jahr später wurde er in Seattle jedoch bereits wieder entlassen und von den Ravens unter Vertrag genommen, wo er schließlich den Durchbruch schaffte.

In der Folgesaison hatte Collins allerdings mit einer Verletzung zu kämpfen und wurde nach einer Verurteilung wegen Drogen- und Waffenbesitzes auch in Baltimore entlassen. 2020 kehrte er nach Seattle zurück, wo er in zwei weiteren Spielzeiten gute Leistungen zeigte. Zuletzt spielte er in der zweitklassigen United States Football League (USFL) für die Memphis Showboats.

„Alex wurde von seiner Familie und seinen Freunden sowie von Unterstützern aus der ganzen Welt geschätzt“, teilte die Collins-Familie in einer Erklärung am Montagabend (Ortszeit) mit, die den Unfalltod des Footballspielers bestätigte. „Alle, die ihn wirklich kannten, können seine Tatkraft, Entschlossenheit und überragende Persönlichkeit bestätigen.“