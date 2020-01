Kroatien-Star Duvnjak : „Sein Herz ist größer als alles andere“

Domagoj, das sagt nur die Mutter. Oder besser: Sie sagte es, wenn der kleine Domagoj zu Hause in Dakovo etwas ausgefressen hatte. Was öfter vorkam. Es war eine Kindheit im Zeichen des Sports dort in Kroatien, rund 250 Kilometer westlich von Zagreb gelegen. Fußball, Handball, vor allem Handball, und bis heute ist es das geblieben für „Dule“, wie ihn Freund und Feind nennen, wobei er schon hier einschreiten würde, denn Domagoj Duvnjak mag auf dem Feld den Agent Provocateur spielen, nach der Schluss-Sirene aber ist er der freundlichste und fairste Mensch der Welt und hat für jeden Gegner eine herzliche Umarmung parat. Feinde?

Es war eine Schlacht, die seine Kroaten und die favorisierten Norweger am Freitagabend vor 17.000 Zuschauern in Stockholm zur Aufführung brachten, inklusive zweier Verlängerungen. Als der Norweger Göran Johannessen in den Schluss-Sekunden beim Stand von 28:28 seinen Wurf zu früh nahm (der Ball sprang gegen den Pfosten), war Duvnjak geistesgegenwärtig genug, das Spielgerät zu fangen, nach vorn zu werfen, und am Ende dieses Angriffs rangelte sich Zeljko Musa am Kreis durch und warf Kroatien ins Glück.

Duvnjak, blass, mit Ringen unter den Augen, weinte vor Glück. In der Abwehr als Spitze einer offensiven Deckung eingesetzt, im Angriff am Ende der Einzige, der noch werfen wollte – der Einfluss auf die Mannschaft war größer als der Sander Sagosens auf seine Norweger. Später herzten sich beide, werden sie doch bald zusammen beim THW Kiel spielen. Aber das lag in allerweitester Ferne nach diesem epischen Semifinale. Hinterher, in der stickigen Interviewzone, verneigten sich die Mitspieler (und kroatischen Journalisten) vor Duvnjak. „Ja, unser Dule“, hob Zeljko Musa an, „alles, was wir brauchen, kriegen wir von ihm. Er ist unser Held, unser Leader. Sein Herz ist größer als alles andere.“

Der Hauptdarsteller rang nach Worten. Fuhr sich übers Gesicht, knibbelte das Wachs von den Fingern. Duvnjak spielt seit 2009 in der Bundesliga, erst für den HSV, dann seit 2014 in Kiel. Er spricht sehr gut Deutsch, aber Duvnjak ist verschlossen geblieben, bescheiden, bedenkt man, was er alles gewonnen hat. Er liebt Kaffee, er schläft gern, im Urlaub fährt er mit seiner Freundin nach Hause und isst gern kroatisch. Viel mehr gibt er nicht preis. Auf der Platte zeigt er sich. Geht voran, so weit die Füße tragen.

„Das war das schwerste Spiel meines Lebens“, sagte er, „ich habe keine Kraft mehr und bin einfach glücklich, dass wir im Finale stehen.“ Aber was ist es, das ihn immer wieder antreibt, ist es Kroatien? Duvnjak antwortete: „Ich spiele für Kiel auch so. Ich will einfach nur gewinnen, und ich bin diesmal auch gesund. Für den Rest sind unsere Fans zuständig. Sie tragen uns.“

Die Männer im rot-weißen Karo-Look waren schon morgens um zehn an der riesigen Arena und sangen. Später sorgten sie für Fußballstimmung und übertönten alle Norweger. Fußball ist der Lieblingssport der Kroaten, aber gleich danach kommt der Handball, und seit die Handballer 2003 Weltmeister wurden, sind sie dort im Januar ein Straßenfeger. „Kroatien ist eine kleine, stolze Nation“, sagte Duvnjak, „wir sind nur 4,5 Millionen Einwohner. Es ist einfach unglaublich, dass wir jetzt wieder eine EM gewinnen können.“

Mehr zum Thema 1/

Sie erreichten es, weil Norwegen vier, fünfmal das Momentum ungenutzt ließ. Mit der letzten Aktion der ersten 60 Minuten warf Duvnjak sein Team in die Extra-Schicht. Mit seiner Aktion nach 79:25 Minuten schien er die Kroaten ins Verderben gestoßen zu haben: Kein Stepancic, kein Karacic, kein Cindric traute sich mehr, zu werfen, alle Bälle landeten beim 31 Jahre alten Duvnjak, doch der prellte sich den Ball aufs Knie. Norwegen hätte mit dem letzten Angriff den Siegtreffer setzen können. Dann kam Musa. „Es war, glaube ich, mein erster Wurf aufs Tor in diesem Turnier“, sagte der Hüne vom SC Magdeburg.

An diesem Sonntag gegen Spanien (16.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Handball-EM und bei Eurosport) dürfen Duvnjaks Nebenleute ihn nicht im Stich lassen. Die Spanier sind besser besetzt, hatten den leichteren Weg durchs Turnier. Und viele Kroaten wirkten am Freitagabend in Stockholm, als sei die bereits erkämpfte Medaille das höchste der Gefühle. Noch einmal hochfahren, noch einmal fokussieren auf das neunte Spiel in 16 Tagen. Duvnjak wird wieder vorangehen.