U 21 ist Europameister : Kuntz und die „Hyänenbande“

Aktualisiert am

Der Trainer Stefan Kuntz und seine deutsche U-21-Nationalmannschaft gewinnen die Europameisterschaft, weil sie das spielen, was beim DFB zuletzt nicht oft gespielt wurde: puren Fußball.

Sie freuten sich „tierisch“ über ihren größten Coup. Kein Wunder bei dieser Einstimmung auf die entscheidenden Duelle im Kampf um den Europameistertitel der U-21-Nationalmannschaften. Schließlich hatte ihnen ihr Trainer Stefan Kuntz, der in keine Motivationsschule gegangen ist und trotzdem die Gabe besitzt, die richtigen Worte im richtigen Moment zu finden, Folgendes vor den K.-o.-Spielen eingeschärft: „Wir brauchen ein Löwenherz, wir brauchen aber auch Adleraugen, damit wir alles erkennen, was den Matchplan angeht. Und dazu müsst ihr eine Hyänenbande sein. Die kann keiner leiden, aber die kriegen zum Schluss immer das, was sie wollen.“

Gesagt, getan: Die Hyänenbande setzte sich im Viertelfinale nach Verlängerung und Elfmeterschießen gegen Dänemark durch, besiegte im Halbfinale die höher eingestuften Niederländer und triumphierte am Sonntag im Finale auch über Angstgegner Portugal. Das 1:0, besiegelt durch einen im Zusammenspiel mit dem famosen Wolfsburger Ridle Baku fein herausgespielten Treffer des Turnier-Schützenkönigs Lukas Nmecha (vier Tore), öffnete die Tür zu einer deutschen Fußballsause, die schon auf dem Rasen des Stadions von Ljubljana mit Szenen voller Inbrunst und Leidenschaft begann.