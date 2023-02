Aktualisiert am

„Das regt mich so dermaßen auf“

Gladbacher Debakel in Mainz

Gladbacher Debakel in Mainz :

Gladbacher Debakel in Mainz : „Das regt mich so dermaßen auf"

Die Gladbacher sind in Mainz eine Woche nach ihrem Sieg gegen die Bayern nicht wiederzuerkennen. Sportchef Virkus, Trainer Farke und die Spieler selbst schimpfen, alle suchen nach Gründen.

Nach dem Debakel in Mainz hat Sportdirektor Roland Virkus die Profis von Borussia Mönchengladbach scharf kritisiert. „Wir machen solche dummen Fehler, und das geht mir gegen den Strich. Das regt mich so dermaßen auf“, sagte der 56-Jährige nach dem 0:4 (0:1) beim FSV Mainz 05. Er könne „jeden Frust der Fans verstehen. Wir müssen uns alle an die eigene Nase packen.“

Mit seiner Kritik bezog sich Virkus insbesondere auf das Abwehrverhalten der Gladbacher: „Wenn man sieht, welche Tore wir fressen, dann ist das für mich unerklärlich. Das ist das große Problem“, sagte er: „Wir müssen anfangen, alles dafür zu tun, die Null zu halten.“

Trainer Daniel Farke fand nach der sechsten Saison-Niederlage der Borussia in der Fremde ebenfalls deutliche Worte. „Es ist eine Qualität, die unserem Spiel fehlt, dass wir uns gegen einen Rückstand wehren und weiter fehlerfrei abliefern. Das geht uns ab. Da müssen wir eine andere Widerstandsfähigkeit zeigen“, kritisierte er. Im Duell mit den Mainzern war sein Team nach einer ordentlichen ersten Halbzeit nach der Pause auseinandergebrochen.

Die Spieler zeigten sich im Anschluss jedoch auch selbstkritisch. „Nach einem 0:4 in Mainz kannst du sagen, was du willst. Alles fühlt sich scheiße an und jedes positive Wort, das man über das Spiel verlieren könnte, fühlt sich falsch an“, sagte Mittelfeldspieler Christoph Kramer bei DAZN.

Sechs Tage nach dem umjubelten 3:2-Sieg gegen Rekordmeister Bayern München war die Borussia kaum wiederzuerkennen und enttäuschte auf der ganzen Linie. „Es beschäftigt uns als Mannschaft, warum wir keine Konstanz hinbekommen“, räumte Abwehrspieler Stefan Lainer ein. Auch Virkus hat noch keine Erklärung dafür gefunden, warum das Team in seinen Leistungen dermaßen schwankt. Einmal mehr verpassten es die völlig enttäuschenden Gladbacher, in dieser Saison zwei Siege in Serie einzufahren.

Nicht zufrieden war der Trainer auch mit der Körpersprache und der Laufleistung seiner Spieler, die insgesamt neun Kilometer weniger abspulten als die Mainzer. „Das sind Dinge, die mir nicht gefallen und die der Verein schon seit einigen Spielzeiten bemängelt“, sagte Farke. Kein Wunder, dass Virkus zum Abschied ankündigte: „Wir werden die Fehler gnadenlos ansprechen.“

Dazu verletzte sich Mitte der ersten Halbzeit Torhüter Jonas Omlin, der erst im Winter als Ersatz für den neuen Bayern-Keeper Yann Sommer geholt worden war. Laut Trainer Daniel Farke erlitt der Schweizer einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Virkus wollte noch keine Diagnose abgeben, da am Samstag eine MRT-Untersuchung anstehe.