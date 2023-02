Robin Zentner hat in diesem Jahr noch kein Pflichtspiel bestritten. Der Stammtorhüter des FSV Mainz 05 litt schon in der Wintervorbereitung unter Beschwerden in der Rückenmuskulatur, die ihn in seiner Arbeitsfähigkeit massiv einschränkten. Ein Zustand, von dem die Verantwortlichen zunächst glaubten, er werde sich rasch beheben lassen, der tatsächlich aber bis voriges Wochenende anhielt. Mindestens.

Bundesliga Liveticker

Inzwischen könne der 28-Jährige das komplette Trainingsprogramm mit Torwarttrainer Stephan Kuhnert absolvieren, sagte Bo Svensson am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen am Sonntagabend (19.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN). „Mein Eindruck von ihm ist gut.“

Einen Automatismus für Zentners Rückkehr ins Tor scheint es allerdings nicht mehr zu geben. Zwar hatte Svensson bislang auf Nachfragen stets darauf verwiesen, Zentner sei als stellvertretender Mannschaftskapitän wie gehabt die Nummer eins und werde seinen Platz zwischen den Pfosten wieder einnehmen, sobald er seine volle Leistungsfähigkeit zurückerlangt habe. Inzwischen aber hat offenbar ein Umdenken eingesetzt.

„Das Leistungsprinzip zählt“

„Robin hat lange Zeit nicht gespielt. Und je länger du nicht spielst und der andere es gut macht, desto mehr verschieben sich die Dinge“, führte Svensson aus. „Wir haben damals nicht gedacht, dass es so lange dauert. Aber es ist ein Unterschied, ob du ein, zwei Spiele fehlst oder sechs, sieben.“ Finn Dahmen, der noch im alten Jahr aufgrund seiner in Beton gegossenen Rolle als Nummer zwei seinen Abschied zum Saisonende ankündigte, hat mittlerweile sechsmal hintereinander das Tor gehütet, fünfmal in der Liga, einmal im DFB-Pokal. Mit seinen durchweg überzeugenden Leistungen könnte er sich weitere Spiele gesichert haben.

„Das Leistungsprinzip zählt“, sagte Svensson, „die Eindrücke aus dem Training. Du kriegst nichts geschenkt“ – das lässt sich so interpretieren, dass der Bonus des Vizekapitäns in den Hintergrund tritt und Zentner in den Übungseinheiten erst wieder an Dahmen vorbeiziehen muss, um ihn aus der Anfangsformation zu verdrängen.

Unabhängig von der aktuellen Situation machen sich die Mainzer Gedanken darüber, wie sie die im Sommer vakant werdende Position neu besetzen, ob sie eine Nummer zwei verpflichten oder Lasse Rieß, derzeit der dritte Mann und wie die beiden anderen Schlussleute aus der Mainzer Jugend hervorgegangen, diese Aufgabe übertragen.

Auch in dieser Frage verschieben sich die Gewichte allmählich, wie Svensson durchblicken ließ. Früher sei er mit Lob für Rieß zurückhaltend gewesen, weil dieser „dann in den Selbstzufriedenheitsmodus ging“. Doch der 21-Jährige habe eine gute Entwicklung genommen. „Sowohl als Torwart als auch in seiner Einstellung zum Profigeschäft, zu seinem Körper, seinem Talent.“ Rieß bewege sich ungefähr auf dem gleichen Niveau wie Zentner und Dahmen, er werde kon­stanter und besser.

Mehr zum Thema 1/

„Das spricht für ihn“, sagte der Trainer. „Er ist auf einem guten Weg, sich den Status als Nummer zwei zu erarbeiten. Betonung auf ,arbeiten‘. Denn wenn man ein bisschen nachlässt, kommt ein Neuer um die Ecke und überholt dich.“

Apropos überholen: Mit einem Sieg in Leverkusen würden die 05er an ihren Gastgebern vorbeiziehen. Lediglich ein Punkt trennt den Zwölft- vom Achtplatzierten, was ein ausgeglichenes Duell suggeriert. Dem widerspricht der Mainzer Trainer: „Wenn man Leverkusen besser kennt, weiß man, dass es eine Top-5-Mannschaft der Liga ist“, sagte Bo Svensson.

Vergessen seien die Bayer-Probleme zu Saisonbeginn, von denen die Rheinhessen im Übrigen nicht profitieren konnten; sie waren das einzige Team, das an den ersten acht Spieltagen der Werkself unterlag. Beim 0:3 dominierten sie zwar das Geschehen, bei zwei Kontern aber spielten die Leverkusener – unterstützt von einer an diesem Tag instabilen Mainzer Hintermannschaft – ihre Schnelligkeit aus, und die Partie war vor der Pause entschieden.