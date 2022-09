2. Bundesliga am Samstag : SC Paderborn erobert Tabellenführung zurück

Der SC Paderborn hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert. Dank des verdienten 1:0 (0:0) über den 1. FC Magdeburg zog das Team von Trainer Lukas Kwasniok wieder an Heidenheim vorbei, das am Vortag nach einem 2:1 über Düsseldorf die Spitzenposition zwischenzeitlich übernommen hatte. Vor 11.213 Zuschauern in der Home Deluxe Arena sorgte Marvin Pieringer (79.) für den verdienten Sieg der Ostwestfalen. Begünstigt wurde der vierte Erfolg im vierten Heimspiel durch die Gelb-Rote Karte für den Magdeburger Jamie Lawrence (40.).

Lange Zeit lieferten sich die Gäste, die zuvor noch nie ein Ligaspiel gegen Paderborn verloren hatten, mit dem Favoriten ein Duell auf Augenhöhe. Abgesehen von der SC-Großchance durch Florent Muslija (26.) hatten sie bis zum Platzverweis für Lawrence sogar mehr vom Spiel. Nach der Pause wuchs aber der Druck der Paderborner. Der ehemalige Magdeburger Sirloh Conteh (48.) und Felix Platte (61.) ließen selbst beste Möglichkeiten zunächst ungenutzt. Erst der späte Treffer durch Pieringer bescherte dem Spitzenreiter den Sieg.

Kiel bleibt erstmals torlos

Holstein Kiel hat die weiteste Auswärtsreise der Saison mit einem Teilerfolg abgeschlossen. Etwas mehr als 600 Kilometer Luftlinie von der Heimat entfernt gab es für die Norddeutschen am Samstag ein 0:0 bei Jahn Regensburg. Für die „Störche“ war es die erste torlose Partie der Saison. Der mögliche Sprung in Richtung Aufstiegsplätze wurde damit verpasst.

Holstein-Coach Marcel Rapp hatte die Startformation auf zwei Positionen verändert. Für Julian Korb und Aleksandar Ignjovski waren Philipp Sander und Simon Lorenz in der erste Elf gerückt. Bei den Regensburgern durfte die Kieler Leihgabe Joshua Mees von Beginn an ran. Holstein fand nach einem verhaltenen Start besser in die Partie. In der 18. Minute setzte Benedikt Pichler einen Kopfball nach einer Ecke knapp neben das Tor.

In der Folge neutralisierten sich die beiden Teams. Sowohl bei Kiel als auch bei Regensburg nahm die Zahl der Fehler und Ungenauigkeiten zu. Nach der Pause hatten die Gäste mehr Spielanteile, klare Chance erspielten sie sich aber auch nicht.

Fürther Misere hält an

Der FC St. Pauli hat das dritte Saison-Remis erkämpft. Die Hamburger spielten am Samstag 2:2 (1:0) bei der SpVgg Greuther Fürth. Nach der Führung durch Marcel Hartel (19. Minute) drehten die Gastgeber durch Branimir Hrgota (48.) und ein Eigentor von Jackson Irvine (52.) zunächst die Partie. Connor Metcalfe (85.) sorgte für den verdienten Ausgleich. Der Hamburger Kapitän Leart Paqarada scheiterte wie schon eine Woche zuvor beim 2:2 gegen Paderborn mit einem Foulelfmeter (72.).

Im Tor der Hamburger stand erstmals nach seinem Fingerbruch wieder Nikola Vasilj. Der 26-jährige Bosnier ersetzte den bisherigen Stammkeeper Dennis Smarsch, der nicht einmal im Kader stand. Der FC St. Pauli begann souverän und nutzte gleich die erste Gelegenheit. Fürth konnte eine Situation im eigenen Strafraum nicht klären, Hartel war zur Stelle und schloss erfolgreich ab.

Die Franken kamen mit viel Überzeugung aus der Kabine, setzten die Gäste sofort unter Druck und belohnten sich durch den Ausgleichstreffer von Hrgota. Auch das Eigentor von Irvine war dem nun starken Druck des Bundesliga-Absteigers geschuldet. Nach einer Aktion von Timothy Tillman gegen Igor Matanovic und dem Betrachten der Videobilder entschied Referee Martin Petersen auf Elfmeter für St. Pauli. Paqarada jagte den Ball aber an die Querlatte. Zum Glück der Hamburger war Metcalfe in der Schlussphase zur Stelle. Saisonübergreifend warten die Fürther nun schon seit 20 Pflichtspielen auf einen Sieg.