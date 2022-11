Aktualisiert am

Dramatische Szenen in Qatar : Wenn die Menschenmenge zum Pulverfass wird

Zahlreiche Menschen strömen in Qatar zum FIFA-Fanfest, die Organisatoren sind überfordert. Das Gedränge vor Ort offenbart eine gefährliche Sicherheitslücke, die das Potential für eine Katastrophe hat.

Die Ungeduld der Menschen ist groß am Samstagabend am Eingang zum offiziellen FIFA-Fanfest, das während der kommenden Wochen zum zentralen Anlaufpunkt für die feiernden Menschenmassen werden soll. „Open, Open“, rufen die Leute, die langsam ärgerlich werden, aber es darf niemand rein. Es sind nicht wahnsinnig viele Menschen, vielleicht 400, auch Kinder, aber es ist eng, von hinten wird geschoben.

Eine dichte Kette von Sicherheitskräften, die ihre Arme ineinander gehakt haben, hält das Tor zu. „Wegen Überfüllung“, sagt ein Mann in Uniform. Je länger nichts passiert, desto stärker wird gedrückt, und plötzlich gerät die Menge in Bewegung. Das Tor ist jetzt geöffnet, die Leute geraten in Bewegung, Dutzende anderer Fanfest-Besucher, die mit etwas Abstand auf dem weitläufigen Gelände gewartet haben, kommen angerannt.

Jetzt sehen sie die Chance, ins Innere des für 40.000 Menschen angelegten Areals zu gelangen. Für einige Momente wird es wirklich gefährlich, sollte jetzt jemand stolpern, würde er von den Nachdrängenden überrannt werden. Zum Ausweichen ist kein Platz und der Druck von hinten ist so groß, dass die Bewegung der Masse nicht aufzuhalten ist.

Zum Glück passiert nichts, klar wird aber: Die Organisatoren haben zumindest an diesem Abend vor der WM-Eröffnung kein Konzept, das geeignet ist, viele Menschen ungefährdet durch den Sicherheitscheck zu bringen. Rund 50 Meter weiter zeigt sich nämlich ein ähnliches Bild.

Diesmal stehen die Wartenden vor dem Eingang zu einem aus Gittern gebauten Parcours, der die Schlange zur Kontrolle der so genannten Hayya-Card führen soll, die alle Fans vor der Einreise beantragen mussten. Diese Karte berechtigt unter anderem zur kostenfreien Nutzung der Metro und ist nötig, um das Fanfest zu betreten. Wieder wird gedrückt und geschoben, ein Vater mit einem kleinen Kind kämpft sich heraus, er hat die Gefahr erkannt.

„Back!“, rufen die Ordner, aber niemand reagiert. Ein Mexikaner, der die Arbeit der Sicherheitsleute mit etwas Abstand beobachtet rät davon ab, sich anzustellen und sagt: „Hoffentlich filmt das ein TV-Team, damit jemand verhindert, dass es in den kommenden Tagen so weiter geht.“ Auch hier entsteht ein gefährliches Chaos, als der Durchgang geöffnet wird, mit Mühe richten aufmerksame Besucher einen umgedrückten Zaun wieder auf.

Der Abend verläuft glimpflich, wer schließlich drinnen ist, darf vor einer Bühne auf einer riesigen Asphaltfläche einem DJ im Deutschland-Trikot lauschen. Vorher haben schon die libanesische Sängerin Myriam Fares, der kolumbianische Star Maluma sowie die Amerikanerin Nicki Minaj das Event mit der „offiziellen FIFA-Fan-Festival-Hymne“ namens „Tukoh Taka“ eröffnet; es gibt zu essen und wer will, kann für umgerechnet 13 Euro einen halben Liter Bier bekommen.

Einige Brasilianer liegen sich jubelnd in den Armen, als sie endlich ihre Plastikbecher in der Hand halten, viele Besucher aus Lateinamerika tanzen, und erschöpfte Familien haben sich auf einem schmalen Kunstrasenstreifen niedergelassen. Richtige Sitzplätze gibt es nämlich nur im VIP-Bereich.

Wer diese Veranstaltung genießen will, darf sich nicht am allgegenwärtigen FIFA-Marketing stören, alles ist inszeniert hier. Und extrem unkomfortabel, wie sich auf den Rückweg zeigt. Die am besten gelegene Metro-Station auf dem Fanfest ist grundsätzlich nur für den Ausstieg vorgesehen, die allgegenwärtigen Sicherheitsleute schicken, die Menschen zur Haltestelle „West Bay“. Dort angekommen stellt sich heraus, dass auch diese gerade geschlossen wurde.

„It’s too full“, sagt ein Polizist, man müsse den Bus nehmen, der dann nach einer Stunde durch den Verkehr die offene Metrostation „Souq Waqif“ erreicht. Mit einer gigantischen Schlange von vielen hundert Menschen davor, die immerhin entspannt innerhalb des Gitterparcours ausharren. Aber zumindest an diesem Samstagabend waren an entscheidenden Stellen von Doha einfach zu viele Menschen unterwegs, dabei hatte das Turnier zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht begonnen.