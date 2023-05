Fernando Alonso ist in dieser Saison vorne dabei – mit bald 42 Jahren. Und in Monaco spekuliert der Methusalem der Formel 1 auf den großen Coup. Wie macht er das nur? Die Antworten erstaunen.

Vor 13 Jahren schaute Fernando Alonso entgeistert: „2019 noch Formel 1 fahren? Niemals“, rief er damals beim Interview der F.A.Z. und schüttelte den Kopf. Das Haltbarkeitsdatum der Behauptung ist vor vier Jahren abgelaufen. Alonso, im Juli wird er 42 Jahre alt, muss sich dieser Tage in Monaco fragen lassen, ob er denn 2026 noch am Steuer sitzen werde. „Alter“, das hat er schon mal ausgerufen, „ist kein Faktor in diesem Sport.“ Die Altersforschung hat sich Vierzigjährige angeschaut. Sie schreibt von Haarausfall, Weitsichtigkeit, Gewichtszunahme, von nachlassender Reaktionsfähigkeit. Kein Faktor?

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Als Alonso während der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Rennen in Monaco an diesem Sonntag (15.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) lächelt, entsteht ein Faltengebirge um seine Augen. Geheimratsecken zieren sein Haupt. Im Dreitagebart leuchtet es silbergrau. „Ich bin fit“, sagt er, „und bereit.“ In seinen Gedanken steckt noch der 28 Jahre alte Pilot von 2009 in ihm.