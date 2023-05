Formel 1 in Monaco : „Ich werde so aggressiv sein wie bei keinem anderen Rennen“

Fernando Alonso will im Rennen am Sonntag maximal aggressiv fahren. Bild: AFP

Max Verstappen trug ein Lächeln auf den Lippen auf dem Weg zurück von seinem Rennwagen ins Fahrerlager der Formel 1. Schnellster nach dem zweiten Training für den Großen Preis von Monaco (Sonntag, 15 Uhr/ live auf Sky und im FAZ.NET-Formel-1-Ticker) in seinem Red Bull. Da fiel der kleine Fußmarsch von der Boxengasse ins Motorhome des Weltmeisterteams leicht. Zumal der Champion erst in der zweiten Übungs-Stunde am Freitagnachmittag in seinem Sinne angemessen in die Gänge und nach ganz vorne kam.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport.

Auf anderen Rennstrecken wird so einer Freitagszeit nicht besonders vertraut bei der Kalkulation einer Grand-Prix-Prognose. So viel aber lässt sich sagen: Die Kombination Verstappen/Red Bull wird auch im Fürstentum der Maßstab sein für den Kampf um die Pole-Position am Samstag. Aber der zweimalige Champion aus den Niederlanden will sich umsehen, zumindest ein Auge auf die Hintermänner werfen. Am Freitag tauchte sinnbildlich formatfüllend der Sohn der Stadt in seinem Rückspiegel auf.

„Mal sehen, ob wir noch mehr Saft aus dem Auto pressen können“

Charles Leclerc brauchte im Ferrari als Zweiter nur 65 Tausendstelsekunden länger für die Stadtrundfahrt über rund 3,3 Kilometer. Gefolgt von Carlos Sainz im zweiten Ferrari, auch nur hauchdünn um 0,107 Sekunden geschlagen. Dessen Landsmann Fernando Alonso (4.) gilt mit 0,220 Sekunden Rückstand im Aston Martin als Kandidat für einen Coup. „Ich werde so aggressiv sein“, sagte der Altmeister ein paar Wochen vor seinem 43. Geburtstag, „wie bei keinem anderen Rennen.“ Monaco, wo die Steuerkünstler das Spielcasino im Tempo-Rausch rechts liegen lassen, ist eine Risiko-Investition wert.

Mercedes steckte in den vergangenen Wochen und Monaten sehr viel in den schwarzen Silberpfeil. Geld, aber vor allem Gehirnschmalz bei dem Versuch, dem W14 eine Form zu verpassen, die ihn samt Piloten voranbringt. Vielleicht sogar auf Augenhöhe mit Aston Martin und Ferrari. Nach der Unwetterkatastrophe in der Emilia Romagna in der vergangenen Woche und der Absage des Grand Prix in Imola führte der frühere Serienweltmeister seine B-Version zu Füßen des Palastes vor: Runder, bauchiger an den Seiten, mit neuer Vorderrad-Aufhängung und neuem Unterboden versehen, auf die Rennreise geschickt mit der Hoffnung, der Umbau führe zu einer Beschleunigung.

Die untypische Rennstrecke von Monaco ist nicht gerade eine Testterrain für die Validierung der Alltagstauglichkeit. Aber die Ingenieure wollten dem Modell 2023 auch die Nervosität des Hecks austreiben, unkontrollierbare Ausschläge. Wo, wenn nicht in Monaco ist zumindest die Berechenbarkeit eines hochgezüchteten Rennwagens mit inzwischen fast 800 Kilogramm Gewicht bei 1000 PS Gold wert. Weil die nötige Annäherung an die Leitplanken etwa in der Tabac-Kurve oder der Schwimmbad-Passage allenfalls Zentimeter beträgt. Hamilton fuhr zwar „nur“ eine halbe Sekunde langsamer als Verstappen. Aber Monaco suggeriert Jahr für Jahr eine Verdichtung des Fahrerfeldes, diesmal 0,7 Sekunden bis einschließlich des Zwölften, George Russell im zweiten Mercedes.

Das liegt allein an der kurzen Runde. Hamilton ließ am Funk erkennen, dass der Mensch wohl mehr könnte, wenn die Maschine es denn erlaube: „Verdammt“, rief er, „ich kann nicht viel schneller fahren.“ Deshalb muss die B-Version kein Fehlschlag sein. Erst vor dem Grand Prix in Barcelona in gut einer Woche wird sich zeigen, was drin steckt im Umbau. „Monaco ist nicht der richtige Ort, um zu testen und zu verbessern, aber das Auto fühlte sich generell gut an“, sagte Hamilton, „schade, dass wir am Ende des Trainings nicht so nah dran waren, wie ich es mir erhofft hatte, aber ich habe definitiv die Verbesserungen gespürt. Mal sehen, ob wir noch mehr Saft aus dem Auto pressen können.“

Die Chance, in Monte Carlo mit Mut und Lust auf eine gefährliche Annäherung Punkte und Prestige zu gewinnen, treibt die Piloten ans Limit. Monaco-Sieger steigen in einen virtuellen Club auf wie die Gewinner der Ski-Abfahrt von Kitzbühel. Aber mitunter geht es vor allem darum, sich fernzuhalten von allem, was den guten Boliden kalt verformt. Nico Hülkenberg wird selbst mit größter Zauberkunst am Lenkrad seinen Haas nicht in die Gewinnerzone katapultieren. Als 15. hatte er eine Sekunde Rückstand. Kollege Sainz dagegen ist mit dem Ferrari wie Leclerc in Schlagdistanz.

Verstappen warnte mit Blick auf die Annäherung ans Limit am Samstag beim Qualifying vor der Scuderia. „Ihr Auto sieht fahrbarer aus. Wir werden noch was brauchen, wenn wir vor ihnen bleiben wollen.“ Es sei denn, die Konkurrenz verschätzt sich nochmal um ein paar Zentimeter. Sainz touchierte eingangs der Schwimmbad-Passage die Streckenbegrenzung, der Querlenker des rechten Vorderrades riss aus der Verankerung und so rauschte der Ferrari unlenkbar im Kurvenausgang in die Bande. Dem Spanier geschah nichts, das Auto ist reparierbar. „Die Strecke“, sagt Alonso, „verzeiht nicht den kleinsten Fehler.“