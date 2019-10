Skirennfahrer Stefan Luitz : Auf dem Weg zum zweiten ersten Sieg

Stefan Luitz will vom Pechvogel zum Siegfahrer werden. Der beste deutsche Skirennläufer in der Ära nach Felix Neureuther will auch den Schatten über seinem aberkannten Weltcupsieg aus dem Vorjahr vertreiben.

Als Stefan Luitz bei seiner eigenen Pressekonferenz vor dem Auftakt der alpinen Skisaison auftreten sollte, dauerte es einen Moment, bis er sich den Weg zum Rednerpult frei gemacht hatte. Der Deutsche Skiverband (DSV) hatte in den eleganten, aber etwas engen Bogner Store in der Dorfstraße von Sölden geladen, Fotografen und Kameramänner waren schon im Halbkreis um das Pult versammelt – und bemerkten nicht, dass für den höflichen Skiläufer von hinten kein Durchkommen war. Und Luitz wollte nicht drängeln. Nun ist Höflichkeit zwar eine vorzügliche Tugend im alltäglichen Umgang, aber im Wettkampfsport nicht immer zielführend – vor allem, wenn es darum geht, aufs Podium zu gelangen. Und so ist es auch Luitz im alpinen Rennsport bislang nicht so erfolgreich ergangen, wie man es ihm anhand seines unbestrittenen Talents zugetraut hätte.

Vor der neuen Saison wird der 27-Jährige nun aber als „Benchmark“ geführt – zumindest im deutschen Techniker-Team gilt er nach dem Rückzug von Felix Neureuther als neuer Anführer. Auch im Vergleich mit den internationalen Konkurrenten wird ihm nach dem Rückzug des Dominators Marcel Hirscher einiges zugetraut. Nur Luitz selbst will sich nicht allzu vollmundig dazu äußern. Sicher habe sich alles „sehr, sehr gut angefühlt im Training“. Doch ob man davon auf die Weltcup-Rennen schließen sollte? „Es könnte eine spannende Saison werden“, sagt er immerhin. Mit vielen „neuen Gesichtern und „anderen Namen auf dem Stockerl“. Einer davon, so viel Selbstvertrauen lässt er durchblicken, könnte sein eigener sein: Stefan Luitz vom SC Bolsterlang.

Der Schatten des einzigen Weltcup-Siegs

Bislang stehen für den Riesenslalom-Experten in acht Jahren Weltcup gerade mal sieben Top-drei-Plazierungen in der Statistik. Darunter ein einziger Weltcupsieg – und selbst „die Freude darüber war nur von kurzer Dauer“. Luitz hatte Anfang Dezember 2018 den Weltcup in Beaver Creek gewonnen. Doch da er in der Höhenluft von Colorado zwischen den Durchgängen Sauerstoff zuführte, wurde er nachträglich disqualifiziert. Nun ist ein Weltcuprennen keine Mount-Everest-Besteigung und die Sauerstoffzufuhr von der Welt-Anti-Doping-Agentur freigegeben, vom Internationalen Skiverband (Fis) aber nur im Training, nicht im Wettkampf.

Stefan Luitz war „tief getroffen“ von der Entscheidung, „zumal in den Medien mein Name mit Doping in Verbindung gebracht wurde“. Diese Zuordnung bedeutete für ihn die schlimmste Form der Rufschädigung. Unwiederbringlich verdorben war für ihn das „schönste Gefühl“ des ersten Weltcupsiegs. Auch wenn ihm der Erfolg drei Monate später vom Internationalen Sportgerichtshof (Cas) nach langem Hin und Her wieder zugesprochen wurde: Der Makel hatte sich eingebrannt. In der Zwischenzeit agierte Luitz so verunsichert, dass er seine Form verlor und auch sein Fahrgefühl. Prompt stürzte er erst beim Riesenslalom in Adelboden, wobei er sich eine Schulterverletzung zuzog und dann auch noch beim WM-Riesenslalom in Åre: Innenbandriss im Knie, Saison beendet.

Es passte zu ihm, denn Luitz hat im alpinen Skirennsport bislang eher den Ruf als etwas schusseliger Pechvogel, denn als Siegertyp. Zwei Kreuzbandrisse musste er schon auskurieren. Und unvergessen sein Auftritt bei Olympia 2014, als er im ersten Durchgang mit der zweitbesten Zeit dem Ziel entgegenraste und dann am letzten Tor beim Geradeausfahren einfädelte. In diesem Winter soll nun für ihn eine neue Zeitrechnung beginnen. Stefan Luitz ist im Sternzeichen Widder geboren, übrigens am gleichen Datum wie Felix Neureuther, nur acht Jahre später. Menschen in diesem Tierkreiszeichen wird nachgesagt, dass sie ihre Ziele langfristig verfolgen. Nur bedeutet dies noch lange nicht, dass sie es auch auf geradlinigem Weg schaffen.

Vor dem Rennen in Sölden am diesem Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr in der ARD und bei Eurosport) sagte er angesichts seiner Vorgeschichte: „Mich kann nichts mehr erschüttern.“ Einschränkend musste er allerdings eingestehen, dass er das auch schon vor der „Sauerstoff-Affäre“ dachte, die ihn dann aber noch tiefer traf als die Letztes-Tor-Niederlage. „Ich bin nicht der, der sich runterdrücken lässt“, sagt er. „Ich musste einiges an Energie aufbringen, aber ich habe es geschafft.“

Seine Motivation für die angehende Saison ist ebenso einfach gedacht wie schwer umzusetzen: „Ich brauche ein zweites Mal den ersten Sieg, um ihn richtig feiern zu können.“ Ob es ausgerechnet schon in Sölden geschieht? „Ich mag den Hang“, sagt er. Um dann einzuschränken: „Auch wenn sich das bislang nicht in den Ergebnissen widerspiegelt.“ Sechs Mal ist er bislang auf dem Rettenbachferner angetreten, vier Mal erreichte er das Ziel. 18. Platz 2015 war sein bestes Resultat. „Ich hatte jedes Mal ein, zwei Fehler“, hat er analysiert, „aber ich weiß, woran es gelegen hat.“ Nun werde er versuchen, diese Fehler „nicht mehr zu machen“. Bislang kam bei Stefan Luitz meistens alles anders. Aber vor dieser Saison soll nun alles anders werden, als man denkt.