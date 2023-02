Hermann Weinbuch war außer sich. Der über Nacht in den Julischen Alpen gefallene Neuschnee hat den bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Planica erstmals ausgetragenen Mixed-Teamwettbewerb in der Kombination zur Farce werden lassen. Die Organisatoren waren außerstande, rechtzeitig für reguläre Verhältnisse zu sorgen.

„Es war sehr gefährlich, grob fahrlässig“, sagte der Bundestrainer fassungslos. „So etwas sollte bei der WM nicht passieren.“ Bei dem Wettkampf, der eigentlich am Sonntagvormittag auf der Normalschanze starten sollte, waren der Italiener Alessandro Pittin und der Japaner Akito Watabe direkt nacheinander gestürzt. Unmittelbar danach wurde abgebrochen.

Problem war der zu weiche Aufsprunghang, der nach dem Schneefall ganz offensichtlich nicht richtig präpariert worden war. Für Weinbuch, seit 1996 der erste Mann auf dem Trainerposten bei den Kombinierern, war klar: „Leider sind die Hausaufgaben nicht gemacht worden. Es ist viel zu weich. Sie haben eine Fehleinschätzung bei der Präparation gemacht.“

„Tut mir in der Kombinationsseele weh“

Die Empfehlung des 62-Jährigen: Weg mit dem Schnee. Wenn es unter diesen Bedingungen in Planica weitergegangen wäre, hätte er seine Sportler auch mit verkürztem Anlauf nicht springen lassen, um sie zu schützen.

Das Bild, das sich rund um die Schanze bot, setzte Weinbuch zu. „Für die Gesamtsituation in der Nordischen Kombination ist das eine Katastrophe. Wir müssen weite und gute Sprünge sehen. Es tut mir in der Kombinationsseele weh, dass leider wieder so etwas passiert ist.“ Als Watabe gestürzt war, weinte seine Teamkollegin Yuna Kasai bitterlich. Losgehen an diesem entscheidenden Sonntag sollte es ursprünglich um 10.30 Uhr. Dann wurde der Neustart immer wieder verschoben.

Letztlich war es 12.42 Uhr, als die mit Spannung erwartete Konkurrenz begann, der gestürzte Pittin nicht mehr dabei war und durch Aaron Kostner ersetzt wurde und es halbwegs WM-würdige Bedingungen für die Kombinierer gab. Nachdem alle 32 Starter ihre Sprünge unter den Augen einer höchst spärlichen Kulisse beendet hatten, stand fest: Team Deutschland musste mit einem Rückstand von 25 Sekunden auf Norwegen in die Loipe gehen. Das japanische Team lag fünf Sekunden hinter den Skandinaviern.

Schmid spart die Körner

Dass sich die Norweger die Fahrt ins goldene Glück von niemandem mehr verderben ließen, war keine Überraschung, sondern entsprach im Gegenteil den gewachsenen Gegebenheiten in der Welt der Kombinierer. Für das deutsche Quartett lautete das Ziel Platz zwei – und es wurde mit Bravour erreicht. Vinzenz Geiger, Jenny Nowak, Nathalie Armbruster und Schlussläufer Julian Schmid holten binnen eines Tages das zweite Mal Silber. Am Samstag war es Schmid, der wie auch tags darauf die große Klasse von Jarl Magnus Riiber anerkennen musste. Für kurze Zeit nur wurde es im Kampf um Platz zwei noch einmal ansatzweise spannend.

Als der österreichische Weltmeister Johannes Lamparter die Verfolgung auf Schmid aufnahm, verkürzte er mit gewaltigen Doppelstockschüben den Rückstand. Doch das war nur eine Momentaufnahme. „Ich habe gesehen, dass er kommt. Aber ich bin die erste Runde kontrolliert angegangen“, sagte Schmid, der seinem Körper und seiner Kraft vertraute. „Ich hatte noch genügend Körner.“ Am Ende betrug der Vorsprung vor Österreich 12,2 Sekunden. 47,8 Sekunden hinter Riiber kam Silbermann Schmid ins Ziel an einem Tag, der für die slowenischen WM-Ausrichter peinlich begonnen hatte.