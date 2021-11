Fußball und Pandemie : „Impfpflicht für Fußballprofis vertretbar und geboten“

Die Forderung der Ministerpräsidenten nach einer Impfpflicht für Fußballprofis hat eine sportpolitische Debatte ausgelöst. Aus der amtierenden Bundesregierung schloss sich der CSU-Politiker Stephan Mayer, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, der Haltung an. „Ich will, wie viele Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürger auch, dass der Betrieb der Fußball-Bundesligen auch in dieser schwierigen Zeit der vierten Corona-Welle mit Zuschauern fortgesetzt werden kann“, sagte er der F.A.Z. am Freitag: „Dies ist aber nur möglich, wenn größtmögliche Sicherheit gewährleistet wird, was den Schutz aller Beteiligten vor einer möglichen Corona-Infektion anbelangt. Es ist aus meiner Sicht den Zuschauern nicht zu vermitteln, dass für sie und auf den Tribünen zu Recht die 2-G-Regel gilt, aber die Spieler auch ungeimpft am Spielbetrieb teilnehmen können. Deshalb halte ich eine Impfpflicht für Fußballprofis für vertretbar und geboten.“

Nach der Bund-Länder-Konferenz am Donnerstag hatte Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, bekannt gemacht, dass Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder einhellig der Auffassung seien, „dass wenn Zuschauer im Stadion 2 G beachten müssen, dies nach unserer Auffassung auch für die Profis gelten soll“.

Die Rechtslage für diejenigen auf dem Spielfeld ist allerdings eine andere als für jene auf den Tribünen: Am Arbeitsplatz gilt 3 G. Für das Publikum können Länder und Kommunen 2 G anordnen. Ob sie ihre Vorstellungen umsetzen könnten, sagte Wüst, „müssen wir jetzt prüfen“. Der kommende Kanzler Olaf Scholz kommentierte: „Die Länder haben natürlich die Möglichkeit, beides zusammenzuführen, wenn sie das in einer einheitlichen Veranstaltung machen.“ Dies sei vor Ort zu entscheiden.

Auch Mayer hob hervor, dass Fußballprofis aufgrund ihrer großen Bekanntheit und Popularität eine besondere Vorbildwirkung hätten, „der sie sich gerade in dieser großen Herausforderung, in der das Impfen den Weg aus der Pandemie bedeutet, bewusst sein sollten.“

Auch der sportpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Mahmut Özdemir, forderte: „Fußballprofis mit hohen Reisebewegungen sollten sich impfen lassen, schon allein als gutes Vorbild.“ In Anspielung auf den ungeimpften und in Quarantäne befindlichen Joshua Kimmich fuhr er fort: „Den Einzelfall in Bayern könnte der Ministerpräsident dort effektiv alleine klären, statt alle Fußballerinnen und Fußballer für diese unnötige Diskussion zu vereinnahmen.“

Sein Fraktionskollege Frank Ullrich, Biathlon-Olympiasieger und im Kampf um den thüringischen Wahlkreis Suhl gegen Hans-Georg Maaßen erfolgreich, spricht sich gegen die Impfpflicht aus. „Für mich hat der Sport aus eigener Erfahrung einen verbindenden Charakter. Dieser sollte bewahrt werden“, sagte er der F.A.Z.: „Wenn wir nun darüber anfangen zu diskutieren, Impfpflicht im Profifußball ja oder nein, dann werden wir nicht nur die Gesellschaft weiter spalten, sondern auch der verbindende Charakter des Sports wird Risse davontragen.“ Wichtiger als diese Auseinandersetzung sei es, den Vereins- und Breitensport aufrecht zu erhalten und Kindern einen bewegungsfreundlichen Winter zu ermöglichen.