Olympischer Wetterwechsel : Schneefall stört den Riesenslalom

Wer hätte das gedacht, es schneit. Wegen anhaltenden Schneefalls in Yanqing muss das Finale des olympischen Riesenslaloms bei den Winterspielen verschoben werden. Der zweite Durchgang wurde erst um 15.00 Uhr Ortszeit (8.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia, in der ARD und bei Eurosport) gestartet. Ursprünglich sollte die Medaillenfahrt um 13.45 Uhr (6.45 Uhr) beginnen.

Natürlicher Schneefall am Xiaohaituo Mountain war so ziemlich das Letzte, mit dem bei diesen Winterspielen gerechnet werden musste. Der Gebirgszug nahe der Wüste Gobi gilt als absolut schneearm, bei der Austragung der olympischen Wettbewerbe wurde ausschließlich auf Kunstschnee gebaut. In den vergangenen Jahren hatte es maximal fünf Zentimeter Schneefall pro Saison in der Region gegeben, auch dies war ein massiver Grund der Kritik an der Vergabe der Spiele nach Peking. Alleine an diesem Sonntag fielen nun mehr als zehn Zentimeter Neuschnee, was für die Austragung des Riesenslaloms ein großes Problem darstellte.

Die chinesischen Organisatoren wirkten völlig überfordert mit den anhaltenden Schneemassen bei diesem olympischen Wettbewerb. Statt eines Rutschkommandos mit zwei-, dreihundert Menschen, die die Piste mit Skiern abrutschen und so vom Neuschnee befreien könnten, versuchten sie zunächst hilflos, die Strecke mit Besen zu bearbeiten.

Konnte der erste Durchgang am Vormittag dennoch einigermaßen fair über die Bühne gebracht werden, wurde das Wetter zum Nachmittag hin noch problematischer. Doch dank gemeinschaftlichem Einsatz unter dem Kommando des Schweizer Renndirektors Hans Pieren konnte die Piste schließlich doch renntauglich für die zweite Runde gemacht werden.

Nach dem ersten Lauf, der schon unter schwierigen Wetter-Bedingungen und schlechter Sicht gestartet worden war, führt der als Favorit ins Rennen gegangene Schweizer Marco Odermatt, der den kurzen Kurs in 1:02,93 Minuten am schnellsten bewältigte. Der Österreicher Stefan Brennsteiner (+0,04) und Weltmeister Mathieu Faivre aus Frankreich (+0,08) folgen mit hauchdünnen Rückständen. Als einziger Deutscher erreichte Julian Rauchfuss das Ziel, hat als 30. aber bereits 5,3 Sekunden Rückstand.

Mehr zum Thema 1/

Für den deutschen Hoffnungsträger Alexander Schmid war das Rennen nach nur 20 Sekunden zuende: mit Startnummer neun und Zwischenbestzeit fädelte er nach einem Fahrfehler ein. „Ich habe mir natürlich was anderes vorgenommen“. Die grenzwertigen Sicht-Bedingungen auf der „Eisfluss“-Piste wollte er nicht als Ausrede gelten lassen: „Da muss jeder durch“, sagte er. Sein Aus könne er sich „nur so erklären, dass es ein bisschen glatt war. Ich bin einfach weggerutscht“. Auch Linus Straßer schied aus. Der Slalom-Spezialist wollte sich für seine Spezialdisziplin am Mittwoch einfahren, stürzte aber in den tiefen Schnee.

„Ich seh' gar nichts“, sagte der Italiener Luca di Alipandrini stellvertretend für alle Fahrer, als er nach dem Blindflug ohne jegliche Bodensicht im Schneetreiben das Ziel erreicht hatte. Entsprechend hoch war die Ausfall-Quote. Von den 89 Startern aus 62 Nationen erreichten nur 54 das Ziel, darunter aber auch der einzige Inder bei den Winterspielen: Arif Khan, der in 1:22,35 mit knapp zwanzig Sekunden Rückstand den vorletzten Platz belegte. Weitere 15 Sekunden länger war der Jamaikaner Benjamin Alexander auf der Strecke unterwegs. Zahlreiche weitere „Exoten“ aus Ghana, Haiti oder dem Libanon scheiterten an der olympischen Herausforderung, landeten nach Fahrfehlern oder Einfädlern aber weich im tiefen Neuschnee auf der „Eisfluss“-Piste.