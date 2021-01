Angelique Kerber im Gespräch : „Wenn mein Herz es sagt, höre ich auf“

Aktualisiert am

Auch das Tennis wurde von der Pandemie stark beeinträchtigt. Angelique Kerber spricht über ihre Lehren aus dem Corona-Jahr und Gedanken ans Karriereende. Dazu sagt sie im Interview, warum für sie in der Saison 2021 die Reise das Ziel ist.

Normalerweise wird am Jahresende Bilanz gezogen. Ging das diesmal überhaupt?

Das Jahr ist komplett anders gelaufen, als wir alle es erwartet hatten. Die Tennissaison hat für mich nie so richtig begonnen. Zwischendurch gab es eine unheimlich lange Pause, und dann konnten die Turniere nur in einer „Bubble“ gespielt werden. Eine Bilanz zu ziehen fällt mir schwer. Ich habe aber zumindest viel gelernt in dieser verrückten Zeit.

Haben Sie unter den Einschränkungen aufgrund der Pandemie gelitten, oder konnten Sie der Situation auch positive Seiten abgewinnen?