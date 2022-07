Sippels Sportstunde : Wie wirkt Sport auf den Schlaf?

Aktualisiert am

Zwei Frauen joggen am späten Abend durch Frankfurt. Bild: Finn Winkler

Wie viele Stunden schlafen Sie? Eileen Gu, eine Ski-Freestylerin, schläft jede Nacht zehn Stunden. Sie sagt, das sei nicht verhandelbar, den Schlaf brauche sie. In der Nacht sortiert sie die Sprünge in ihrem Kopf. Morgens kann sie manchmal etwas, was sie vorher nicht konnte.

„Gibt es eine Verbindung zwischen der Aktivität und dem Zustand in der Nacht?“, frage ich Daniel Erlacher, Professor für Bewegungs- und Trainingswissenschaft an der Universität Bern, der ein Buch über Sport und Schlaf geschrieben hat. Erlacher sagt als erstes: „Aus der Schlafforschung weiß man, dass der Schlaf das neu Gelernte festigt.“