Dokus über Sportgrößen : Die geschickt manipulierten Geschichten der Stars

Wir sehen ihn in zahllosen Szenen, und fast immer hat er in diesen Augenblicken etwas zu erzählen. Egal, ob im Auto unterwegs nach irgendwo, ganz entspannt. Oder in einer engen Badehose nach einer Trainingseinheit im Schwimmbecken, aufgekratzt und fröstelnd. Meistens sitzt er allerdings auf einem Stuhl, Kameraeinstellung halbnah, gut ausgeleuchtet, konzentriert und redet über sich und sein Leben. Man kann nachvollziehen, weshalb das so ist. Lance Armstrong ist schließlich die Hauptfigur in diesem vier Stunden langen Dokumentarfilm mit dem Titel „Lance“. Und in dem dreht sich alles um ihn.

Es muss ihm gutgetan haben, endlich mal wieder im Mittelpunkt zu stehen. Seit seinem ausgiebigen Teilgeständnis im Jahr 2013 hatte ihm kein Fernsehsender mehr eine derartige Plattform gegeben. Von einem Sportbetrüger, der sich mit seinen Rechtfertigungsversuchen zum Opfer zu stilisieren versuchte, galt es, Abstand zu halten. Zumal die Geschichte sich auch sehr gut ohne ihn erzählen ließ. Wie hatte Stephen Frears, der Regisseur des Kinofilms „The Program – Um jeden Preis“ gesagt: „Warum sollte man mit ihm reden? Er ist ein Lügner. Das ist unbestreitbar.“ Und sobald er beteiligt war, entstand automatisch ein neues Problem: Man musste seine Aussagen überprüfen und konnte sie nicht unkommentiert im Raum stehenlassen.