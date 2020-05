Zum Rücktritt von Anna Veith : Kämpferin, Revolutionärin, Träumerin

„Zum Erfolg gibt es keinen Lift“, schreibt Anna Veith als Slogan auf ihrer Homepage: „Man muss sich selbst bewegen.“ Und sie hat sich bewegt. „Die Anna“, wie die Sportlerin in ihrer Heimat der Einfachheit halber genannt wird, gilt in Österreich als Ikone. Als exzellente Skifahrerin gewann die heute 30-Jährige noch unter ihrem Mädchennamen Fenninger so ziemlich alles, was es zu gewinnen gibt, wurde Olympiasiegerin, dreimal Weltmeisterin und sicherte sich zweimal den Gesamt-Weltcup. Im Land der Berge, wo Skiläufer einen höheren Stellenwert genießen als irgendwo sonst auf der Welt, war sie schon in jungen Jahren ein Star, sie wurde dreimal nacheinander zur „Sportlerin des Jahres“ gewählt.

Anna Veith überzeugte als fotogene Werbebotschafterin, auch wenn es nur um Fruchtsäfte ging. Doch sie profilierte sich auch als Tierschützerin, die für den Erhalt von Geparden kämpfte, den schnellsten Raubkatzen der Welt. Ihnen fühlte sie sich verbunden, als Geschwindigkeits-Junkie, aber auch als Naturfreundin. Und die Tiere ließen auch einen gewissen Imagetransfer auf ihr eigenes Wesen zu: schnell, elegant.