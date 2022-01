Eisschwimmerin Julia Wittig : „Nicht ausziehen, nicht ausziehen!“

Ohne Überwindung geht es nicht. Die Kraft der Kälte ist zu unbarmherzig, als dass sie sich durch Bewegung verdrängen ließe. Zumindest auf den Gewöhnungseffekt ist aber Verlass. Bis heute hat Julia Wittig viele hundert Male ihren Körper und Geist einer Belastungsprobe unterzogen, die bei Außenstehenden, die die Trainingseinheiten der Athletin verfolgen, immer wieder für offen stehende Münder sorgt. Wittig ist Eisschwimmerin – und mit heißem Herzen bei der Sache. Aus dem Kreis der beständig größer werdenden Schar an Mitstreitern ragt sie als mehrmalige Weltmeisterin heraus.

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Wenn draußen, wie in diesen Tagen, die Temperaturen fallen, fühlt sie sich besonders wohl in ihrem Element. Das Wasser im Wöhrsee, der sich malerisch in ihrer Heimatgemeinde Burghausen in die Voralpenlandschaft schmiegt, hat dann rund fünf Grad Celsius. Und Wittig legt dann mit nichts außer einem Badeanzug und einer Silikonbadekappe bekleidet los, dazu nutzt sie eine kleine Nasenklammer sowie abschottende Ohrenstöpsel, die verhindern, dass ihr die frostige Flüssigkeit ins Trommelfell sickert oder in den Rachen herabläuft. Beim Eisschwimmen steht, im Gegensatz zum aktuell auch populären Eisbaden, der sportliche Aspekt klar im Fokus.