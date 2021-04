Golf-Masters in Augusta : „Es war brutal da draußen“

Golfer McIlroy trifft Vater am Bein: „Pack gefrorene Erbsen für ihn“

Golf-Profi Rory McIlroy hat beim Masters in Augusta seinen Vater mit dem Ball getroffen. Auf Bahn sieben bekam Gerry McIlroy am Donnerstag den Schlag seines Sohnes ans Bein und scherzte danach nach Angaben von ESPN, er wolle nun einen unterschriebenen Handschuh. Tatsächlich half die Situation der ehemaligen Nummer eins der Weltrangliste, da der Ball sonst in einer viel schlechteren Position liegen geblieben wäre. „Ich denke, er ist okay. Er ist nicht weggehumpelt, er ist ziemlich flugs weggelaufen“, sagte Rory McIlroy und meinte zum Autogrammwunsch seines Vaters: „Ich denke, er muss einfach etwas Eis auflegen – vielleicht signiere ich einen Pack gefrorene Erbsen für ihn.“ (dpa)