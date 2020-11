Golf-Masters in Augusta : Kampf mit den Dämonen

Golfprofi Francesco Molinari schnupperte beim Masters in Augusta im Vorjahr am Sieg – und fiel dann in ein tiefes Loch. Nun will er endlich sein Trauma bewältigen.

Francesco Molinari geht es beim 84. Masters in Augusta vor allem um eines: Der 38 Jahre alte Italiener will im Bundesstaat Georgia das bisher dunkelste Kapitel seiner Karriere abschließen. Die Dämonen verdrängen, die ihn seit dem letzten Masters nun schon 19 Monate verfolgen. „Es wäre schön gewesen, schon nach einem Jahr nach Augusta zurückzukehren, einen Schlussstrich zu ziehen und in die Zukunft zu schauen“, sagte er. Doch die Corona-Verschiebung verhinderte dies. „Ich hoffe, dass mir das hier gelingt.“

Er weiß jedoch selbst am besten, dass ihm dies nicht leichtfallen wird. „Unglücklicherweise war es immer meine natürliche Tendenz, mehr über Niederlagen und verpasste Siegeschancen nachzudenken. So hat mein Verstand immer gearbeitet. Das hat mich immer motiviert.“ Doch die Ereignisse vom letzten Tag des Masters 2019 haben lange nachgewirkt und den gebürtigen Turiner kräftig aus der Bahn geworfen.

Tiger Woods überholt

Als er im April vorigen Jahres zum Masters anreiste, wurde er in der Weltrangliste auf Rang sieben geführt. Aber die Hackordnung erzählte nicht die ganze Geschichte. Er kam als amtierender „Champion Golfer of the Year“, hatte bei seinem British-Open-Erfolg in Carnoustie (Schottland) im direkten Duell Tiger Woods hinter sich gelassen. Er hatte beim Ryder Cup in Paris als erster Europäer seine fünf Matches gewonnen, hatte gemeinsam mit seinem englischen Partner Tommy Fleetwood als „Moliwood“ die europäischen Fans begeistert und wesentlich zum deutlichen Sieg über die Amerikaner beigetragen. Mit seinem dritten Erfolg auf der PGA Tour beim Arnold Palmer Invitational in Orlando, hatte er im Vormonat noch einmal demonstriert, dass er zu einem Profi gereift war, der jedem Druck standhalten kann.

Molinari und das Masters verbindet eine lange Geschichte. Erstmals durfte er schon 2006 an diesem Major teilnehmen, allerdings als Caddie für seinen älteren Bruder. Edoardo Molinari hatte 2005 die US Amateur Championship gewonnen und sich damit für das Masters qualifiziert. Wie es die Tradition vorschreibt, durfte Edoardo an den ersten beiden Tagen mit dem Titelverteidiger Tiger Woods auf die Runde gehen. „Ich habe den Platz damals gut kennengelernt, zumal wir auch oft abseits der Fairways unterwegs waren“, erinnert sich Francesco Molinari, der damals bereits auf der European Tour spielte. Sein Bruder scheiterte nach Runden von 80 und 77 Schlägen am Cut und wechselte danach ins Profilager. Es dauerte allerdings noch vier Jahre, ehe Francesco Molinari als Spieler am ersten Major des Jahres teilnehmen durfte. Danach gehörte er immer zu dem erlesenen Kreis der knapp hundert Profis und Amateure, die sich für dieses Einladungsturnier qualifizierten.

Eine Hauptrolle spielte er allerdings nie: Als bestes Ergebnis stand für ihn der geteilte 19. Platz aus dem Jahr 2012 in den Annalen. Doch mit dem neuen Selbstvertrauen als Major-Sieger und Ryder-Cup-Held zeigte er im Vorjahr, dass er auch in Augusta ganz vorne mitspielen kann. An den ersten drei Tagen des Masters waren ihm gerade einmal zwei Bogeys unterlaufen. Nach Runden von 70, 66 und 67 Schlägen ging er als Führender in der letzten Dreiergruppe auf die Runde – gemeinsam mit Woods und dessen amerikanischem Landsmann Tony Finau.