Chaos bei Reit-Veranstaltung : Blut und Tränen

Der CHIO Aachen, das große Fest der Reiterei, hat einen turbulenten Samstag erlebt, der alle Facetten des Pferdesports zum Vorschein brachte: Grandiose Leistungen, ein totes Pferd, phantastische Demonstrationen der Einheit von Reiter und Pferd und die Disqualifikation eines der großen Stars des Dressurreitens – von Isabell Werth, weil ihr Pferd sich eine Wunde im Maul zugezogen hatte. Die vielen tausend Zuschauer erlebten Wechselbäder der Gefühle, und die Kritiker dieses Sports werden sich befeuert fühlen.

Vor allem von der Tatsache, dass das Pferd Allstar, mit dem die Vielseitigkeitsreiterin Rosalind Canter vor vier Jahren in Tryon Doppelweltmeisterin geworden war, sich im Geländekurs so schwer verletzte, dass es eingeschläfert werden musste: Die Eigentümer hätten diesen Entschluss „auf tierärztlichen Rat“ gefasst, hieß es in einer offiziellen Mitteilung. Der 17 Jahre alte, extrem erfahrene Hengst war nicht einmal gestürzt. Er hatte sich an einer Ecke das linke Vorderbein heftig angeschlagen und konnte danach nicht mehr auftreten. Später wurde festgestellt, dass das Pferd auch durch eine Operation nicht mehr hätte gerettet werden können.

„Es gibt keine Worte für die Liebe und den Respekt, die ich für Allstar habe“, ließ die Reiterin verlauten. Ihre Mannschaft gewann die Vielseitigkeitsprüfung in der Soers, die eigentlich dafür bekannt ist, hohe technische Anforderungen mit geringem Unfallrisiko zu verbinden. Sämtliche Teilnehmer waren voll des Lobes für Rüdiger Schwarz, den Gestalter des Geländekurses. Doch das Risiko für Reiter und Pferde, das diesem Sport immanent ist, lässt sich nicht ganz eliminieren.

Eine unschöne Szene erlebten die 6000 Zuschauer im Dressurstadion, wo sie gerade noch die Dänin Cathrine Dufour rauschend gefeiert hatten – sie gewann mit ihrem höchst eindrucksvollen jungen Wallach Vamos Amigos den Grand Prix Special und lieferte auch das entscheidende Ergebnis für den Sieg ihrer Mannschaft. Als letzte Starterin ritt Isabell Werth mit dem Hengst Quantaz ins Viereck, die das Team-Ergebnis noch hätte drehen können, doch sie konnte ihre Prüfung nicht zu Ende reiten.

Die Chefrichterin Susanne Baarup aus Dänemark läutete ihr Glöckchen, als Quantaz gerade zu den Zweier-Galoppwechseln angesetzt hatte. Die Richterin wischte mit einem weißen Tuch über die Nüstern des Hengstes, das sich daraufhin rosa färbte. Blut am Pferdemaul führt vorsorglich zur Disqualifikation, auch wenn es sich um eine harmlose kleine Verletzung handeln sollte.

Es war das erste Mal, dass Isabell Werth ein solches Missgeschick passierte. Sie habe erst einmal nicht gewusst, warum die Richterin ihre Prüfung abgeläutet habe. „Ich dachte, vielleicht habe ich mich verritten“, sagte sie und erklärte: „Es ist nichts als eine kleine Wunde an der Innenseite.“ Bundestrainerin Monica Theodorescu wies darauf hin, dass bei der vorgeschriebenen Gebisskontrolle vor dem Einreiten noch alles in Ordnung gewesen sei. „Das passiert schon mal“, sagte sie und betonte, dass die Entscheidung regelkonform und richtig gewesen sei.

Noch am Freitagabend hatte Isabell Werth bei der Verabschiedung ihrer Traum-Stute Bella Rose die höchste Kunst des Dressurreitens zelebriert. Ein letztes Mal ritt sie die Olympiakür von 2021 in Tokio, bevor sie die 18 Jahre alte Fuchsstute in Rente schickte. Viele Tränen der Rührung flossen, als die Menge zum Abschied nach Aachener Tradition weiße Taschentücher schwenkte. In dieser Form hätte Bella Rose genau so gut noch einmal zum Wettkampf antreten können – bei der WM im August in Herning hätte sie damit wohl Medaillenchancen gehabt.

„Ich bin stolz, die Stute in dieser Form verabschieden zu können“, sagte Isabell Werth, die einen Abend lang schwebte. Einen halben Tag später landete sie unsanft wieder. „Wenn man nicht alles erlebt hat, war man nicht lange genug dabei“, erklärte die 52 Jahre alte erfolgreichste Turnierreiterin der Welt.

Ein vergleichsweise harmloses Tohuwabohu gab es um den Einzel-Sieg in der Vielseitigkeit. Zunächst hatte der Schwabe Michael Jung mit seinem Top-Pferd Chipmunk an der Spitze gestanden – nach der besten Dressur, einem fehlerfreien Spezialspringen und einem vermeintlich tadellosen Cross-Country.

Nach stundenlanger Prüfung entschieden die Richter allerdings, dass Chipmunk Hindernis 14 nicht korrekt übersprungen hatte. Dadurch rutschte Jung auf Rang acht zurück, zur Siegerin wurde Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz erklärt. Die deutsche Mannschaft wurde Zweite hinter Großbritannien, das allerdings den Verlust eines seiner besten Vielseitigkeitspferde beklagen musste.