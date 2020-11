Ominöser Show-Kampf : Mike Tyson überrascht Roy Jones Jr.

Schwarze Shorts, schwarze, kurze Boxerstiefel und der graumelierte Bart abrasiert: Mike Tyson hatte sich am Samstagabend picobello herausgeputzt. Mit einem kleinen, aber feinen Unterschied: Während er früher mit seiner Aufmachung an sein Idol Jack Dempsey anspielte, wollte er nun an seine eigene Glanzzeit erinnern. Knapp 36 Jahre nach seinem Profidebüt maß sich der 54-jährige, ehemalige Weltmeister im Schwergewicht mit dem drei Jahre jüngeren Roy Jones Jr. in einem Showkampf. Er konnte den Ring des weitgehend unbevölkerten Staples Center in Los Angeles nach acht von drei auf zwei Minuten verkürzten Runden als gefühlter Sieger verlassen – auch wenn die Punktrichter in einem salomonischen Akt auf Unentschieden entschieden.

Der Clash der kampfeslustigen Senioren hatte Enthusiasten wie Skeptiker gleichermaßen beschäftigt. Nicht zuletzt, weil „Iron Mike“ damit seinen über 15 Jahre gehüteten Ruhestand verließ. In dem von allerhand Rap-Musikern eingeleiteten Abend konnte Tyson die über Pay per View verbundenen Zuschauer jedoch noch eher von sich überzeugen als sein Gegner. Er präsentierte sich ungleich austrainierter und dominierte mit seinem Vorwärtsdrang nahezu jede Runde. Jones Jr. hingegen, der mal den Nimbus des weltweit schnellsten Boxers genoss, wirkte über weite Strecken wie ein lustloser Angestellter, der schon am Montagmittag vom Wochenende träumt. Nur für jeweils Sekunden blitzten bei ihm die Reflexe und Kombinationen besserer Tage auf; ansonsten zog er sein Gegenüber klammernd an sich heran.

Mehr zum Thema 1/

Die jüngere Version von Tyson wäre mit Sicherheit in Rage geraten, dass Ringrichter Ray Corona sich auffallend viel Zeit ließ, bis er die ineinander verkeilten Oldies voneinander trennte. Nicht zu reden vom Punkturteil, dass den sportlichen Wert des Kampfes weitgehend ad absurdum führte. Jetzt aber triumphierte der gewiefte Impresario in ihm. „Ich komme damit klar“, ordnete er schweißglänzend die Entscheidung ein, und komplimentierte alle Klagen des Gegners über harte Treffer eilig weg: „Aber du hast sie eingesteckt. Du hast sie eingesteckt!“ Eine Fortsetzung des halbernsten Formats dürfte folgen. Dann geht es um den „Frontline Belt“ des World Boxing Council (WBC).