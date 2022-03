Eiskalter Abgang von Zverev : „Die Zuschauer haben eine Grenze überschritten“

Zwölf Nationalmannschaften haben an diesem Wochenende ihre Davis-Cup-Begegnungen gewonnen und sich für die Gruppenphase qualifiziert. Aber nur elf Mannschaften haben nach dem entscheidenden Matchball wie wild gejubelt, den letzten siegreichen Spieler auf dem Tennisplatz gefeiert, die Landesflagge geschwenkt und fröhlich ins Publikum gewunken.

Die große Ausnahme bildete das deutsche Davis-Cup-Team, auch emotional angeführt von seinem Spitzenspieler Alexander Zverev. Anders als seine Kollegen mochte der Hamburger nicht gute Miene zur bösen Stimmung im olympischen Tennisstadion von Rio de Janeiro machen. Zur Begründung sagte er: „Die Zuschauer haben eine Grenze überschritten.“

Nachdem Zverev sein Einzel gegen den Brasilianer Thiago Monteiro gewonnen und seinen zweiten Punkt zum 3:1-Gesamterfolg beigesteuert hatte, gab er Gegner, Schiedsrichterin und den lieben Kollegen artig die Hand, packte dann aber seine Sachen und verduftete. Nix war’s mit einer Party auf dem Platz. Erst später in der Nacht, als das Stadion längst leer und dunkel war, posierten die deutschen Spieler mit Lächeln und Landesfahne für ein Erinnerungsfoto und feierten danach unter sich in einem portugiesischen Restaurant.

Dass Zverev sich der öffentlichen Freude am Samstag verweigerte, mochte ihm niemand verübeln. Hatten die Brasilianer doch zuvor zwei Tage lang alles versucht, um der deutschen Mannschaft das Leben so schwer wie möglich zu machen. Dass der vorübergehend hergerichtete Sandplatz holprig war und verspringende Bälle die Tennisprofis mitunter wie Amateure aussehen ließen, war für alle Beteiligten eine Herausforderung und für Zverev und Kollegen das geringste Übel.

Beleidigungen von den Rängen

Schlimmer trieben es die Zuschauer, die ihre Tröten auch in unpassenden Momenten schrillen ließen, die Aufschläge der Deutschen durch Zwischenrufe störten und auch sonst alles taten, um die Deutschen zur Weißglut zu treiben. „Die Umstellung auf Sand, die lauten brasilianischen Fans und die Platzverhältnisse haben uns nicht aus der Ruhe gebracht“, sagte Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann. Diese Mannschaftsleistung, zu der Kevin Krawietz und Tim Pütz im Doppel einen Sieg beisteuerten, ist nicht zu unterschätzen.

Zverev, den die brasilianischen Fans besonders auf dem Kieker hatten, bestand die Nervenprobe von Rio mit Bravour. In seinem Auftakteinzel am Freitag gegen Thiago Seyboth Wild (6:4, 6:2) hatte sich der Weltranglistendritte weder von Provokationen von außen irritieren lassen noch von seiner durchwachsenen Leistung. Tags darauf gegen Monteiro gewann Zverev in überzeugender Manier (6:1, 7:5), vor allem blieb er bis zum Ende cool und konzentriert. Zum Abschied zeigte er dann Eiseskälte. Aus dem Publikum habe er sich ständig Beleidigungen anhören müssen, sagte der 24-Jährige. Er könne zwar in gewissem Maße mit Ablehnung leben: „Aber wenn es gegen deine Familie geht oder gegen einen, den du liebst, dann wird eine Linie überschritten.“

In Rio hat Zverev mehr als eine Ahnung davon bekommen, wie sehr ihn sein Ausraster aus der vorvergangenen Woche in Acapulco begleiten wird. Der Vorfall in Mexiko, als Zverev nach einem verlorenen Doppel mehrfach auf den Schiedsrichterstuhl eindrosch und den Unparteiischen fast am Fuß erwischt hätte, ist längst nicht mit Zverevs Entschuldigung, Disqualifikation und rund 70.000 Dollar Geldstrafe (umgerechnet rund 64.000 Euro) abgehakt.

Abgeneigte Fans werden ihn bei jeder Gelegenheit daran erinnern, auch innerhalb der Tennisszene stößt Zverevs Verhalten auf Widerstand. So halten die früheren Champions und heutigen Fernsehexperten Mats Wilander und Patrick McEnroe die Strafe für zu gering. Ihrer Ansicht nach sollte Zverev für drei bis sechs Monate von allen Turnieren ausgeschlossen werden und sich rehabilitieren müssen. Gegenüber dem Fernsehsender CNN meldete sich Serena Williams empört zu Wort und sprach von „Doppelmoral“: „Ich wäre wahrscheinlich ins Gefängnis gekommen, wenn ich das getan hätte“, sagte die Amerikanerin, die für frühere Ausraster höhere Strafen aufgebrummt bekam und vorübergehend auf Bewährung spielte.

Am freundlichsten würde Alexander Zverev wohl in seiner Heimat empfangen. Gut möglich jedenfalls, dass Deutschland einer der vier Ausrichter der Davis-Cup-Gruppenphase Mitte September sein wird. „Das wäre für uns ein Riesen-Highlight“, sagte Kohlmann zur möglichen Bewerbung des Deutschen Tennisbundes. Für Zverev, der drei Jahre lang den Davis Cup links liegen ließ, wäre es ein Zwiespalt: Einerseits lehnt er das neue Format ab, andererseits träumt er von Heimspielen mit dem Team.

Vielleicht hat ihn der Ausnahmezustand von Rio motiviert, gegen alle Widerstände weiterzuspielen in diesem Davis-Cup-Jahr: „Für mich persönlich war es wahrscheinlich die schönste Woche in diesem Jahr auf dem Platz.“ In den kommenden Tagen beim Masters-Turnier in Indian Wells muss er sich wieder allein gegen alle bewähren.