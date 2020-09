Fußball-Bundesliga : Das sind neuen Stärken des FC Bayern

Als Ersten erwischte es Benjamin Stambouli. Er rutschte über den Rasen, das linke Bein gestreckt, aber Leroy Sané war schneller und spitzelte den Ball an ihm vorbei. Stambouli rutschte ins Leere. Als Zweiten erwischte es Sebastian Rudy. Er rannte dem Ball hinterher, aber als er ihn schon fast berühren konnte, überholte Sané ihn von der Seite. Rudy rannte ins Leere. Als Dritten erwischte es Ralf Fährmann, den Torhüter. Im Strafraum wollte er sich mit den Händen auf den Ball stürzen, aber da hatte Sané diesen schon wieder weggespitzelt, zu Serge Gnabry, der mitgelaufen war. Fährmann stürzte sich ins Leere.

In seinem ersten Bundesligaspiel für den FC Bayern München waren fast 47 Minuten vorbei, als Leroy Sané mal wieder machte, was er auf der Außenbahn so oft macht: rennen. Als Fußballer kann er viel mehr, aber er brauchte keinen Haken und keinen Übersteiger, um die hilflosen Verteidiger des FC Schalke auszuspielen. Er rannte einfach an ihnen vorbei. Sein Sprint von der Mittellinie bis in den Strafraum war der Höhepunkt in einem Angriff, der damit anfing, dass der Rechtsverteidiger Benjamin Pavard den Ball am eigenen Strafraum wegchippte und damit aufhörte, dass Gnabry ihn ins leere Tor schoss. Elf Sekunden, sieben Ballkontakte. Das ist Sané-Fußball.

Am Freitagabend sind in der Arena in München acht Tore gefallen. Acht für die Bayern, keines für Schalke. Fast alle waren schön anzusehen. Am vierten Tor in der 47. Minute konnte man aber besonders gut beobachten, was die Mannschaft des FC Bayern außergewöhnlich macht: Athletik und Geschwindigkeit. Im europäischen Spitzenfußball hat sich der State of the Art verschoben. Das stellte etwa Philipp Lahm fest. Als die Bayern vor fast einem Monat die Champions League gewannen, schrieb Lahm, ihr früherer Kapitän, danach in einem Gastbeitrag für die „Sportbild“: „Der Stil geht eindeutig weg vom komponierten Spiel, wie es Pep Guardiola fast bis zur Perfektion spielen ließ. Der Trend geht weg vom Tiki-Taka. Es dominiert jetzt ein Fußball aus Leidenschaft, Begeisterung und starker Physis, wie ihn Liverpool, Paris Saint-Germain und auch der FC Bayern vorleben.“

Es ist daher kein Zufall, dass Liverpool und München in den vergangenen zwei Spielzeiten die Champions League gewannen. Es ist auch kein Zufall, dass die französische Nationalelf 2018 Weltmeister geworden ist. Das Markenzeichen dieser Mannschaften: Schnell auf den Außen, athletisch-robust in der Mitte.

Der Wandel in der Spielkultur erklärt auch, warum die Fußballchefs in München mehr als ein Jahr sehr offensiv um Leroy Sané geworben haben. Seine Fähigkeiten passen zum System, das Trainer Hansi Flick vorgibt. Sie erweitern es sogar. Wenn die Gegenspieler früh angreifen, so wie es die Schalker unverständlicherweise taten, kann Sané in den Strafraum rennen. Wenn die Gegenspieler sich aber zurückziehen, kann Sané mit seinen Haken und seinen Übersteigern oftmals trotzdem in den Strafraum eindringen. Solche Aktionen entscheiden Spiele. Für Manchester City, seinen ehemaligen Verein, hat Sané nicht selten das 1:0 geschossen.

Am Freitagabend machte Sané das siebte Tor. Das 1:0 erledigte Serge Gnabry. Später legte Sané ihm zwei weitere Treffer auf. Das Tempo der Nationalspieler überforderte die Schalker. Diese hatten Glück, dass Hansi Flick seinen schnellsten Spieler schonte: Alphonso Davies saß, weil nicht zu hundert Prozent fit, 90 Minuten auf der Bank. Auf dem Platz waren aber nicht nur schnelle Spieler, sondern auch athletisch-robuste. In der Abwehr gewannen Niklas Süle, Jerome Boateng und Lucas Hernandez fast jeden Zweikampf. Im Mittelfeld setzte Leon Goretzka seinen Körper ein. Und im Mittelsturm vereint Robert Lewandowski, obwohl er gegen Schalke nicht herausragte, schon seit vielen Jahren Athletik und Geschwindigkeit.

Auf dem allerhöchsten Niveau genügt es aber nicht, einfach schnelle und athletische Spieler aufzustellen. Es benötigt an der Seitenlinie einen Trainer, der ihnen eine Spielidee vorgibt. Und auf dem Platz am besten mehrere Dirigenten, die ihre schnellen Mitspieler in Szene setzen. Am Freitag war das Joshua Kimmich. Mit seinen Pässen leitete er fast im Minutentakt Angriffe ein. Jetzt, da Thiago nicht mehr da ist, sollte man aber eines nicht vergessen: Es gibt im Kader der Bayern einige Spieler, die sehr schnell und sehr torgefährlich sind, aber einen, der wie Thiago sehr kreativ ist, ihn könnten sie noch gut gebrauchen.