Mainzer Onisiwo trifft dreimal : „Der Kerl ist der Wahnsinn“

Was er mit dem Ball anfangen wird, den er vom Spielfeld mit in die Kabine nahm, wusste Karim Onisiwo noch nicht. „Das muss ich mir noch überlegen, auf diese Situation war ich nicht eingestellt“, sagte er. „Diese Situation“ – das war eine ganz besondere für den Stürmer des FSV Mainz 05.

Zum ersten Mal in der Bundesliga, zum ersten Mal in seiner gesamten Karriere hatte er drei Tore in einem Spiel erzielt. Mehr noch: Beim 5:2 gegen den VfL Bochum war er an allen Treffern der Rheinhessen beteiligt. „Der Kerl ist der Wahnsinn“, schwärmte Sportdirektor Martin Schmidt nach dem Schlusspfiff vom „unbändigen Karim“.

Tatsächlich dürfte der Österreicher seinen Gegenspielern, von denen keiner in der Lage war, ihn in seinem Bewegungsdrang einzuschränken, schlaflose Nächte beschert haben. Allen voran Ivan Ordets, den er in der Entstehung des 2:0 auf der linken Außenbahn düpierte, indem er die Annahme des von Anthony Caci aus der Abwehr herausgespielten Balles nur antäuschte, die Kugel durchlaufen ließ und dann freie Bahn bis in den Strafraum hatte. Dass er dort bei seinem Übersteiger ins Stolpern geriet, tat der Aktion keinen Abbruch; vom Fuß des Bochumer Kapitäns Anthony Losilla rollte der Ball zum Mainzer Spielführer Silvan Widmer, der den Angriff vollendete.

Wie nach einer Frischzellenkur

Einen Scorerpunkt für den Führungstreffer erhielt Onisiwo nicht, doch auch der ging maßgeblich auf sein Konto – in diesem Fall waren es ein Sprint über den rechten Flügel und eine Hereingabe an den Fünfmeterraum. Jae-sung Lee rutschte zunächst am Ball vorbei, traf aber nach Wiedervorlage durch Caci.

Das 3:0 erzielte Onisiwo aus spitzem Winkel mit einem sehenswerten Lupfer im Eins-gegen-eins mit Torwart Manuel Riemann. Das 4:0 im zweiten Durchgang bereitete Leandro Barreiro vor, Onisiwo schoss von halbrechts ins lange Eck. Und mit seinem dritten Treffer nahm er den Druck aus dem Kessel, der nach dem überraschenden Bochumer Doppelschlag entstanden war; dafür drosch der Österreicher einen von Aymen Barkok in den Sechzehner gechippten Ball volley in den rechten oberen Winkel.

In gewisser Weise verhielt sich der Stürmer antizyklisch. „Eigentlich müsste er im dritten Spiel der englischen Woche etwas müde sein“, sagte Schmidt. Stattdessen drehte Onisiwo auf, als habe er gerade eine Frischzellenkur hinter sich gebracht. „Wenn der Schiedsrichter nicht abgepfiffen hätte, wäre Karim immer noch am Laufen.“

Auch mal durchgeschleppt

Und das, obwohl er den größten Teil der Wintervorbereitung wegen einer Zehenverletzung verpasst hatte. „Ich war zehn Wochen raus, deshalb habe ich die ersten beiden Spiele gebraucht, um wieder in Form zu kommen.“ Seine Leistung beim 1:1 in Stuttgart war schwach, sowohl taktisch wie von der Körpersprache. Das hatte ihm Bo Svensson auch so bescheinigt. „Ich musste ihm das sagen, sonst hätte ich meinen Job nicht gut gemacht“, merkte der Trainer an.

Gegen Borussia Dortmund agierte Onisiwo immer noch auf überschaubarem Niveau. Kein Grund für den Coach, ihn auf die Bank zu setzen. „Karim musste spielen, um seine Power zu bekommen.“ Dafür war es nötig, den stärksten Mainzer Angreifer des ersten Saisonteils auch mal durchzuschleppen. Als Dank katapultierte er sich am Samstag an die Spitze der mannschaftsinternen Torschützenliste. Sieben Treffer und vier Vorlagen stehen jetzt für ihn zu Buche, drei seiner Tore hatte er bereits am ersten und dritten Spieltag erzielt.

Die Partie gegen den VfL Bochum könnte für den im Januar 2016 aus Matternburg an den Bruchweg gekommenen Angreifer eine Art Zeitenwende bedeuten. Denn es gab einen weiteren Aspekt, der seine drei Treffer ermöglichte und der fortan häufiger zum Tragen kommen soll: den am vorigen Dienstag verpflichteten Franzosen Ludovic Ajorque. Nach dessen Kurzeinsatz gegen den BVB hatten die 05-Verantwortlichen bereits darauf hingewiesen, mit ihm verändere sich das Offensivspiel grundlegend. Gegen den VfL war dies 81 Minuten lang zu erkennen.

Der 1,96 Meter große Stürmer übernahm die Rolle des Zielspielers, die Onisiwo in den vergangenen Monaten so oft zufiel und die ihn seiner eigentlichen Stärke beraubte. „Ludo macht die Bälle fest und leitet sie weiter“, sagte Onisiwo. „Das tut mir gut, weil ich mich frei bewegen und in die Schnittstelle gehen kann.“

Wenn der 30-Jährige, der auch in der Lage ist, enge Situationen gegen zwei oder drei Verteidiger aufzulösen, in die Tiefe sprintet, gibt es in der Liga nur wenige Gegenspieler, die ihn bremsen können. Wie er selbst es zurückhaltend formuliert: „Mit meiner Schnelligkeit kann ich einer Abwehr Probleme bereiten.“