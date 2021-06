Raphaël Varane : Der versteckte Champion der Franzosen

Am 30. April 2013 hat der Fußballtrainer José Mourinho eine mutige Entscheidung getroffen: Er hat an diesem Tag, an dem er mit Real Madrid im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Borussia Dortmund antrat, den Portugiesen Pepe aus seiner Innenverteidigung gestrichen. Das war mutig, weil es eine Entscheidung gegen Pepe war, ein Mann, mit dem man sich nicht anlegen sollte.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München.

Das war aber noch mutiger, weil es eine Entscheidung für einen Franzosen war, der fünf Tage davor 20 Jahre alt geworden war. Am Ende siegte Mourinhos Mannschaft 2:0. Und obwohl der Trainer damit weder das Aus in der Champions League (Hinspiel: 1:4) noch sein persönliches Aus in Madrid verhindern konnte, sagte er später: „Er ist noch jung, aber ich denke, er ist schon der beste Innenverteidiger der Welt.“

Wenn die französische Nationalmannschaft an diesem Montag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, im ZDF und bei MagentaTV) im Achtelfinale der EM gegen die Schweiz antritt, werden die Fernsehproduzenten die Kameras vor dem Spiel auf die üblichen Verdächtigen richten lassen. Auf die Stürmer Mbappé, Griezmann und Benzema. Auf die Mittelfeldkünstler Pogba und Kanté.

Auf einen werden sie sich wohl nicht fokussieren: Raphaël Varane, den Verteidiger, den Mourinho Pepe vorzog. Jetzt, da sein früherer Spieler 28 Jahre alt ist, muss man sagen: Mourinho hatte recht. Varane hat mit Frankreich die WM gewonnen, mit Real Madrid viermal die Champions League. Es gibt inzwischen viele, die ihn für den besten Innenverteidiger der Welt halten.

Er vereint Athletik mit Präzision. Er kann Angriffe aufhalten und einleiten. In der Wirtschaft gibt es einen Begriff für Unternehmen, die in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen werden, in ihrer Branche aber Weltmarktführer sind: Hidden Champions. So ähnlich ist das auch mit Raphaël Varane und Frankreichs Nationalmannschaft. Er ist der versteckte Champion, ohne den sie nicht gewinnen kann.