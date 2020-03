Darstellerin Texas Patti : Wie wirkt Corona sich auf die Porno-Branche aus?

Texas Patti, wo erreichen wir Sie?

In Hollywood.

Wie ist dort die Lage wegen Corona?

Ähnlich wie in Deutschland. Auch hier herrscht eine Art Ausgangssperre. Sämtliche Gastronomie hat zu. Die Straßen von Los Angeles, sonst wegen des Verkehrs eine Katastrophe, sind weitgehend leer. Man darf aber noch mit dem Hund Gassi gehen, Joggen, zum Einkaufen, in die Apotheke.

Ist das Klopapier auch so knapp?

Das war ein paar Tage so. Aber mittlerweile haben die Amerikaner kapiert, dass es im Zweifel auch Wasser gibt.

Sie arbeiten in der Pornobranche. Sind durch Corona auch Projekte von Ihnen betroffen?

Wir hatten eine neue Produktionsreihe in Planung, sie sollte eigentlich im März anfangen: Fake Flight. In dem Format soll es darum gehen, dass man Paare dazu bringt, dass einer von ihnen Sex mit einem professionellen Darsteller in einem Flugzeug hat und der andere schaut unten auf dem Monitor zu. Corona heißt für dieses Projekt, dass es erst einmal nicht stattfindet.

Weil Drehen im Moment verboten ist?

Es gibt in Amerika die „Free Speech Coalition“. Das ist ein Berufsverband für alle Sexarbeiter. Der hat die Empfehlung herausgegeben, dass nicht mehr geshooted wird. Wichtige Studios wie Evil Angel sind dem gefolgt. Ich glaube, die Empfehlung ist rechtlich nicht bindend, aber wer sich nicht daran hält, würde schnell in Ungnade fallen. Von ein, zwei Darstellern weiß man, dass sie positiv auf Corona getestet wurden. Sie haben sich sofort in Selbstquarantäne begeben.

Die Ansteckungsgefahr in Ihrer Branche scheint mir besonders hoch zu sein…

Das ist so. Wir werden zwar alle zwei Wochen auf die üblichen Krankheiten wie HIV, Hepatitis, Syphilis, Tripper untersucht. Die Daten werden in einer Datenbank hinterlegt, die für alle Produzenten einsehbar ist. Für Corona gibt es das nicht, jedenfalls noch nicht. Das Virus würde sich bei uns in der Branche extrem schnell ausbreiten. Wenn ein Infizierter A an einem Tag mit B dreht und B hat dann am nächsten Tag eine Gruppensexszene, dann entsteht schnell ein Schneeballeffekt, auch wegen der langen Inkubationszeit. Das wäre verheerend.

Haben sie nicht noch viel Filmmaterial auf der hohen Kante?

Doch. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass das andere auch haben und damit nun, zum Teil mit Sonderangeboten, in den Markt drücken.

Manche Kolleginnen und Kollegen spielen mit dem Corona-Thema, bieten Clips mit Mundschutz oder Gummihandschuhen an.

Das ist nicht so mein Ding. Vielleicht ist das dumm. Vielleicht bin ich da zu sehr Oldschool. Aber ich will nicht mit so einer ernsten Sache Geld verdienen. Zumal das auch nach hinten losgehen kann. Nicht alle verstehen da so viel Spaß.

Große Plattformen melden steigende Zugriffszahlen, vermutlich infolge der Ausgangssperren. Davon müssten doch auch Sie profitieren…

Bei den großen Plattformen bleiben für die meisten von uns nur geringe Beträge hängen. Davon kann ich mein Team nicht bezahlen.

Sie drehen auch mit Ihrem Mann. Ist das nicht ein Vorteil in der momentanen Lage, weil das ja auch im häuslichen Umfeld stattfinden kann?

Ja, das ist ein Vorteil, den wir gegenüber Singles haben. Wir forcieren das gerade auch.

Ist es Ihren Fans nicht zu eintönig, wenn die in Szenen wahlweise Ihr Wohnzimmer oder Ihre Küche sehen?

Ach, ich glaube, der Hintergrund ist nicht das Entscheidende.

Mehr zum Thema 1/

Sie führen ein kleines Unternehmen. Wie lange halten Sie den Shutdown durch?

Wir haben einen ganz guten Puffer, aber irgendwann ist natürlich auch der aufgebraucht. Alle Mädels sind jetzt dabei, aus anderen Quellen Einkünfte zu generieren. Sonst wären das zum Beispiel Auftritte in Stripclubs, aber das geht jetzt ja auch nicht. Viele versuchen es mit der Webcam oder über private Clips, die User kaufen oder abonnieren können. Wir machen gerade auch viel Social Media, allein deswegen sitzen wir nach wie vor acht bis neun Stunden jeden Tag am Schreibtisch.

Hört sich stressig an.

Wenn man auf Dauer in der Branche Geld verdienen will, muss man die Marketingmaschine dauernd am Laufen halten und diszipliniert sein. Das schätzen die Amerikaner gerade an uns Deutschen: Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Dass man erreichbar ist, wenn ein Dreh verschoben wird oder man kurzfristig einspringen soll. Dass man Leistung abliefert.

Sie haben beschrieben, dass es angesichts von Corona eine gewisse Diversifizierung in der Branche gibt. Wäre jetzt nicht die Zeit, sich sogar übers Business hinaus zu diversifizieren und sich ein ganz neues Standbein zu schaffen?

Pornotermine sind schwer planbar, das verträgt sich nicht gut mit einem anderen Job. Dazu kommt das Problem, das viele in der Gesellschaft mit Porno haben. Bei Starbucks in Amerika würde ich wohl einen Job bekommen. In Deutschland wäre das schwierig. Ich war ja mal Zahnarzthelferin. Wenn ich mich jetzt bei einem Zahnarzt bewerben würde, dann würde der sagen, das ist total schön, dass Sie sich hier vorstellen, aber sorry, Ihr Lebenslauf. Das ist auch das, was ich anderen Mädchen sage, wenn sie mit Blick aufs schnelle Geld in die Branche gehen wollen. Überleg es dir gut. Bedenke das Ende. Einmal Internet heißt immer Internet. Da führt kein Weg mehr zur Volksbank zurück.

Warum ist das so?

Doppelmoral. Fast jeder konsumiert Pornos, aber keiner will damit direkt in Berührung kommen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich bin zum Beispiel kein Fan vom Finanzamt, weil es Geld von mir will. Aber deswegen sind Finanzbeamte doch keine schlechten Menschen.

Hat Ihr persönliches Liebesleben jenseits der Kamera unter Corona gelitten oder davon profitiert?

Weder noch. Ich bin mit meinem Mann seit 13 Jahren fast rund um die Uhr zusammen. Das ist im Moment nicht anders - außer wenn ich im Schlafzimmer bei der Webshow bin.