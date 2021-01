Willensstarke Skiläuferin : Lara Gut zurück im Glück

Pflegeleicht zu sein ist keine Kategorie, die für eine Weltklassesportlerin von Belang ist. Zumindest dann nicht, wenn sie erfolgsorientiert wie Lara Gut-Behrami erscheint. Doch sich aufzureiben an Schwierigkeiten und vermeintlichen Ungerechtigkeiten bringt eine Sportlerin auch nicht weiter. Sie versuche, den Frieden zu finden, sagte Gut-Behrami jüngst in einem Interview mit der „NZZ“. Was nicht heißt, dass die 29-Jährige nicht weiterhin als meinungsstarke Athletin mit mitunter kontroversen Aussagen auftritt, doch sie lässt die Folgen nicht mehr so stark an sich ran und schmollt nicht, wenn sie Widerstand spürt. So bezeichnete sie jüngst den Zustand der Rennpiste in Crans-Montana als „widerlich“, was dort im Organisationskomitee nicht gut ankam. Doch sie konterte lässig: „Wenn man mich fragt, sage ich die Wahrheit.“

Dem früheren Erfolgstrainer Karl Frehsner, der zwar Österreicher ist, aber seit fünfzig Jahren im Kanton Zürich lebt, gefällt diese Wandlung, die er als Rückbesinnung versteht. „Lara hat wieder zu sich selbst gefunden“, meinte der 81-Jährige, der auch schon als Berater im Team Gut tätig war, gegenüber dem Boulevardblatt „Blick“: „Sie traut sich wieder zu sagen, was sie meint. Das ist ihre Art. Sie kann gut mit den Folgen umgehen.“ Und auf den Skiern könne sie noch mehr.