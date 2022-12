Ski alpin : Straßer schließt Frieden mit Val d’Isère

Immerhin im Ziel: Skiläufer Linus Straßer arrangiert sich mit dem Slalomhang in Val d’Isère. Lena Dürr hingegen fehlt in Sestrière nach gutem Beginn vor allem der Mut.

Seinen ganz eigenen Blick auf Leistungen und Listungen im alpinen Ski-Weltcup bewahrt sich Linus Straßer auch nach dem ersten Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Saison. „Es ging mir darum, mit dem Hang Frieden zu schließen“, erkläre der 30-Jährige, nachdem er in Val d’Isère abgeschwungen hatte.

Und das, so lässt sich mit einem Blick auf die komplizierte Beziehung zwischen dem Münchner Skiläufer und dem Kurs auf der Bellevarde-Piste sagen, ist ihm am Sonntag leidlich gelungen. Straßer belegte den 13. Platz, was persönliche Bestleistung darstellt, da er zuvor bei neun Versuchen in Val d’Isère siebenmal ausgeschieden war und nur 2016 einmal als 16. das Ziel sah.

Dass er seine Fahrt spontan mit einem deftigen Schimpfwort („Sch...“) kommentierte, spricht allerdings gegen seine Zufriedenheit über einen Rückstand von 2,19 Sekunden. Das Rennen gewann der Norweger Lucas Braathen souverän vor dem Österreicher Manuel Feller (+0,84) und Loic Meillard (+0,98) aus der Schweiz.

Lena Dürr abermals mutlos

Gar nicht erst den Anschein von Zufriedenheit erweckte Lena Dürr, als sie ihre Vorstellung in Sestrière (Italien) beendet hatte. Wie schon in den vorherigen Rennen und bei Olympia verließ die Münchnerin nach einem guten ersten Slalom-Lauf im zweiten Durchgang der Mut.

Statt vom vierten Platz aus zu attackieren, rutschte sie noch auf Rang acht (+1,28) ab. Der Sieg ging abermals an die Schweizerin Wendy Holdener. Zweite wurde US-Läuferin Mikaela Shiffrin (+0,47) vor Olympiasiegerin Petra Vlhova (+0,70) aus der Slowakei.