Skiläufer Straßer im Interview : „Die Kunst liegt in der Einfachheit“

Die Umweltproblematik überlagert derzeit die Freude am Skifahren. Macht es Ihnen noch Spaß, Skifahrer zu sein, Profi-Skifahrer vor allem?

Auf jeden Fall. Sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, dass es ein wahnsinnig schöner Sport ist. Und dass wir ihn auch auf jeden Fall beibehalten sollten. So radikale Aussagen, wie, der Skisport sei nicht mehr zeitgemäß oder er solle verboten werden, sind der falsche Ansatz. Der Skisport bringt die Menschen im Winter raus in die Natur und in Bewegung. Vor dem Hintergrund steigender Bildschirmzeiten und vermehrt übergewichtigen Kindern und Jugendlichen ist es gerade in der dunklen Jahreszeit wichtig, diesen Sport ausüben zu können.

Die Diskussion wurde aufgeheizt durch die Energieproblematik zusätzlich zur Klimaerwärmung. Sölden war schwierig, Zermatt ist ausgefallen, die Parallelrennen in Lech/Zürs ebenfalls. Muss man wirklich im Oktober und November schon Skirennen austragen oder sollte man später in den Winter einsteigen?

Ich glaube, dass sich der Winter über die letzten Jahre nach hinten verschoben hat. Deshalb sollten wir das Frühjahr besser nutzen und schauen, dass wir zwei, drei Wochen später starten. Aber an und für sich ist nichts gegen Gletscherrennen einzuwenden. Da herrschen meistens gute Schneebedingungen.

Jetzt steht am Sonntag in Val d'Isère (9.30 Uhr und 12.30 Uhr bei Eurosport) endlich das erste Rennen für Sie an. Im Slalom waren Sie im vergangenen Winter gut unterwegs, haben Schladming gewonnen, wurden Fünfter der Weltcup-Wertung. Wie haben Sie den Sommer gestaltet, um Ihr Niveau vielleicht noch steigern zu können?

Das Schwierigste im Leistungssport – nicht nur im Slalom, sondern in allen Sportarten – ist, konstant gut zu sein. Was man aber oft beobachtet bei Leuten, die eine sehr erfolgreiche Saison hatten, dass sie in der nächsten total abfallen. Weil sie denken: „jetzt muss ich noch mal was ganz Besonderes machen“. Doch die Kunst liegt in der Einfachheit. Der Slalom ist eine extreme Kopfsache: da auch nicht mehr zu machen, als es braucht, das ist für mich der Schlüssel.

Ich hätte jetzt genau umgekehrt gedacht: Dass Fahrer, die gut waren, denken, sie hätten es geschafft, brauchten nicht mehr so viel zu trainieren und rutschten deswegen ab. Dass sie zu sehr ins Detail gehen, und deswegen nachlassen, finde ich einen interessanten Ansatz. Eine gewisse Lockerheit gehört also dazu und das Selbstvertrauen: so, wie ich es mache, ist es gut?

Absolut. Die Lockerheit ist wichtig. Das kennt, glaube ich, jeder: wenn Du in einen Modus verfällst, bei dem du denkst: Ich muss jetzt besonders gut sein – das ist das Schlimmste, was es gibt. Dann kommt es nicht mehr von Dir. Du musst es zulassen. Auch deshalb sind konstante Leistungen, wie sie Marcel Hirscher über Jahre abgerufen hat, extrem beeindruckend.

Nachdem Hirscher aufgehört hat, gewannen vergangenen Winter in zehn Slaloms acht verschiedene Läufer, das macht es von außen betrachtet besonders spannend. Ist das für Sie auch so oder eher stressig, wenn es so viele gute Leute gibt?

Es ist zwiegespalten. In erster Linie belebt Konkurrenz das Geschäft. Aber es ist natürlich hart, wenn ich zum Beispiel den Slalom in Flachau hernehme. Da fahre ich ein Superrennen, bin bis zur letzten Zwischenzeit auf Rang drei unterwegs und nehme nur den letzten Übergang nicht ganz sauber. Und werde Neunter. Neunter! Aber umso schöner ist es, wenn du in Schladming mit drei Hundertstel Vorsprung gewinnst.

„Skisport lebt auch von Fehlern“

Erkennen Sie es eigentlich während der Fahrt, wenn Zeit liegen bleibt? Oder fühlen Sie sich manchmal so gut beim Skifahren, dass Sie die Zeit vergessen? Merken Sie, ob es sich nicht nur gut anfühlt, sondern auch schnell ist oder müssen Sie unten auf die Uhr gucken?