Zwischenbilanz der Skifahrer : Konstant ganz gut – aber nur auf den „Lauerplätzen“

Gefühlt hat die alpine Weltcup-Saison gerade erst begonnen. Zumindest in Europa. Val d’Isère, Gröden, St. Moritz, Alta Badia und nun, an diesem Donnerstag, noch Madonna di Campiglio, der Nachtslalom, bei dem wahrscheinlich wieder Zielraum-Gast Alberto Tomba mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird als die Protagonisten zwischen den Stangen.

Tatsächlich fand das erste Weltcuprennen zwar bereits vor knapp zwei Monaten statt. Danach kamen aber erst einmal viele Absagen und Diskussionen um Terminplanung und Skifahren in Zeiten der Energiekrise, ehe nun doch wieder der Sport im Mittelpunkt steht – und vor der kurzen Weihnachtspause die ersten Bilanzen gezogen werden.

Das alpine Männerteam des Deutschen Skiverbandes schneidet dabei ordentlich ab. Nur in zwei der bisher elf Rennen landete kein DSV-Athlet unter den besten Zehn. Konstant gut ist das, aber nicht sehr gut angesichts des noch fehlenden Podestplatzes. Der verlässlichste Athlet ist bisher Alexander Schmid. In den vier Riesenslaloms dieser alpinen Weltcup-Saison war der Allgäuer nie schlechter als Achter, allerdings auch nie besser als Fünfter. Dass der 29 Jahre alte Skirennläufer vom SC Fischen in jedem Rennen vorne dabei ist, hat etwas mit einem Fluch zu tun, den er nun langsam endgültig besiegen will. Schmid hat eine Weile verfolgt, eine gute Leistung im ersten Lauf dann im zweiten Durchgang nicht bestätigen zu können.

„Es fehlt einfach dieser letzte Schritt“

Bei der WM 2021 in Cortina d’Ampezzo verpasste er deshalb eine Medaille, in einigen Weltcup-Rennen ein Top-Resultat. Auch am Sonntag beim ersten Riesenslalom in Alta Badia hatte er als Vierter eine gute Ausgangsposition für den Finaldurchgang, aber dann unterliefen ihm ein paar kleinere Fehler und er wurde Achter. Einen Tag später drehte er den Spieß um, zum zweiten Mal in dieser Saison verbesserte er sich im zweiten Lauf um ein paar Plätze. Für Cheftrainer Christian Schwaiger ist es „nur eine Frage der Zeit“, bis der Allgäuer dort sei, wo er seinem Talent nach hingehöre. In der Startliste unter den besten Sieben und dazu ein regelmäßiger Gast auf dem Podium.

Mehr zum Thema 1/

Ein wenig mehr Arbeit hat Schwaiger mit Schmids Kollegen aus der Abfahrtsmannschaft. Die Leistungsdelle der vergangenen Saison scheint immerhin überwunden. Nach dem guten WM-Winter 2021 wollte man „noch einen draufsetzen“, gibt Romed Baumann zu, aber das funktioniert noch nicht. Immerhin teilen sie sich den Job, für Top-Ten-Ergebnisse zu sorgen, gerecht auf.

In Lake Louise waren es einmal Andreas Sander und einmal Thomas Dreßen, in Beaver Creek dann zweimal Baumann und in Gröden in der ersten von zwei Abfahrten Josef Ferstl, der mit dem sechsten Platz sogar sein bestes Karriereresultat in dieser Disziplin schaffte. „Das ist unser Anspruch“, sagt Schwaiger. Mindestens. „Wir sind auf den Lauerplätzen, aber das bringt uns nicht wirklich weiter“, sagt Ferstl. „Es fehlt einfach dieser letzte Schritt, damit wir richtig feiern können.“

Das müssen sie aber erst einmal wieder ohne Thomas Dreßen schaffen. Der Kitzbühel-Sieger, der wegen eines Muskelfaserrisses bis Januar wieder pausieren muss und neben Simon Jocher bereits der zweite Ausfall in der deutschen Abfahrtsmannschaft ist, sei trotz der zweijährigen Abwesenheit nach Hüft- und Knieoperationen zumindest im Training schon wieder „das Zugpferd“ gewesen, fand Baumann.

Den Maßstab setzen andere

Allerdings hat auch Dreßen feststellen müssen, dass sich der Abfahrtssport weiterentwickelt hat. Vor allem in den technischen Passagen, stellt Schwaiger fest. Man könne „nicht mehr reinschmieren“ in die Kurven wie noch vor zwei, drei Jahren, sondern man müsse sie fahren. Den Maßstab setzen in dieser Saison wohl auch deshalb jene Athleten, die auch im Riesenslalom gut zurechtkommen. Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der drei der vier Abfahrten gewann, hat nicht nur eine komplette Ausbildung in allen Disziplinen erhalten, sondern gehört im Riesenslalom zumindest zur erweiterten Weltklasse. Und der Schweizer Marco Odermatt ist in dieser Disziplin der Beste.

Die Entwicklung bringt auch reine Abfahrer dazu, mehr Zeit in den Riesenslalom zu investieren. Die Österreicher machen das schon seit vielen Jahren, die Deutschen auch, aber Defizite lassen sich nicht so leicht aufholen. Der mehrfache Kitzbühel-Sieger Dominik Paris hatte sich sogar für einen Riesenslalom-Start beim Auftakt in Sölden entschieden – und sich gar nicht so schlecht geschlagen. Aber für die Abfahrt half ihm das bisher wenig. Sein bestes Ergebnis bisher war ein 20. Platz, in den beiden Gröden-Rennen wurde der Südtiroler gar nur 40. und 42. Dagegen klagen die Deutschen über ihre „Lauerplätze“ auf hohem Niveau.