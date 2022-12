Frenzel über Corona-Quarantäne : „Wie in einem schlechten Film“

Als ich in mein Zimmer im Quarantäne-Hotel kam, war das wie im schlechten Film. Der Tiefpunkt. Ich wurde jeden Tag früh getestet und habe am nächsten Tag erfahren: Ich bin wieder positiv. Wenn ich von Vornherein gewusst hätte, es werden zwölf Tage, wäre ich vielleicht ruhiger gewesen. Zwischenzeitlich wollte ich nur noch nach Hause. Ich dachte, das macht hier alles keinen Sinn.

Am Valentinstag kam ich abends wieder ins Mannschaftshotel, musste mich dort aber weiter isolieren. Nach dem Gesundheitscheck bin ich noch spät raus auf die Langlaufstrecke. Ich musste unbedingt an die frische Luft und mich bewegen. Das war der Moment, in dem ich dachte, jetzt habe ich es hinter mir.

Beim Belastungstest habe ich mich körperlich und läuferisch wohlgefühlt. Nach meinem Sprung am Tag des Teamwettbewerbs war ich sehr erleichtert. Nicht perfekt, aber für die ganze Situation richtig gut. Jetzt konnte ich durchatmen und mich auf den Lauf konzentrieren. Ich war gegen 19:30 Uhr dran, es wurde kälter und kälter.

Österreich und Norwegen hatten sich leicht abgesetzt. Ich habe anfangs den Anschluss gefunden. Aber zu Beginn der zweiten Runde habe ich das Laktat im Oberschenkel gespürt. Dann kam die Kälte dazu. Ich habe bis in die Wechselzone versucht, den Rückstand so knapp wie möglich zu halten. Als ich da lag, konnte ich mich nicht mehr bewegen. Unsere Betreuer haben mich in die Katakomben getragen und warm eingepackt.

Ich hatte keine Ahnung, wie das Rennen ausgegangen war. Irgendwann hieß es, wir haben eine Medaille gewonnen. Wenigstens Bronze, dachte ich. Zum Glück hat Vinz (Schlussläufer Vinzenz Geiger, Anm. d. Red.) es noch geschafft. Erst als ich wieder bei den Jungs war, im Fernsehinterview, habe ich erfahren, dass es Silber ist. Ich konnte es kaum fassen, dass es noch so ausgegangen ist.

Aufgezeichnet von Julia Basic