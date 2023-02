Wenn Sportlerinnen und Sportler bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen Medaillen gewinnen, wird ih­nen oft diese Frage gestellt: Was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs? Die Antwort darauf lautet meistens, dass es nicht dieses eine Geheimnis gibt, sondern der Erfolg das Ergebnis vieler Einzelteile ist.

Bei Denise Herrmann-Wick, die am Freitag Gold im Sprint und am Sonntag Silber in der Verfolgung bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Oberhof gewann, setzt sich das Geheimnis unter anderem aus diesen Einzelteilen zusammen: viel Ehrgeiz und noch mehr Training, Ge­sundheit, Gelassenheit, gutes Essen und guter Schlaf, Zeit mit der Familie, Schlagermusik für die Motivation und zur Entspannung die TV-Serie „Der Berg­doktor“.