Ski-Star Shiffrin bei Olympia : „Ich werde jetzt nicht weinen“

Fünf Starts, fünf Siege? Für Superstar Mikaela Shiffrin begann ihr olympisches Mega-Projekt schon bei der ersten Herausforderung mit einer herben Enttäuschung. Im Riesenslalom am frühen Montagmorgen scheiterte die Amerikanerin gleich am siebten Tor und schied aus.

Doch die 26-Jährige, als Riesenslalom-Olympiasiegerin von Pyeongchang angereist, zeigte sich gefasst, als sie über ihr Missgeschick berichtete: „Ich werde jetzt nicht weinen“, sagte sie, „das ist nur Energieverschwendung.“

„Habe den höchstmöglichen Preis bezahlt“

Dass die sonst so konstante Shiffrin in einem Rennen das Ziel nicht erreicht, kommt äußerst selten vor. In einem Riesenslalom war sie zuletzt im Januar 2018 im Weltcup am Kronplatz ausgeschieden. Danach hatte sie in 27 Weltcup-Riesenslaloms 17 Mal das Siegerpodest erreicht, stand in acht Rennen ganz oben. Zudem gewann sie in dieser Zeitspanne Silber und Bronze bei Weltmeisterschaften und Gold bei Olympia. Allerdings hatte sie um den Jahreswechsel 2021/22 herum eine Corona-Infektion erlitten und nach ihrem Comeback Anfang Januar schon ein wenig von ihrer sonstigen Dominanz verloren.

Und diesmal? „Ich bin ein Tor falsch angefahren und habe den höchstmöglichen Preis dafür bezahlt“. Der Tag war vorbei, „noch ehe er für mich so richtig angefangen hatte“.

Der aggressive, künstliche Schnee am Olympiaberg Xiaohaituo verzeiht keine Fehler, diese Erkenntnis, die ihr im weiteren Verlauf der Spiele noch nützlich sein könnte, nahm Shiffrin mit aus dem Rennen. Und immerhin fand die 26-Jährige Trost von ihrer Mutter. „Du hast alles gegeben und hattest richtig Feuer“, sagte Eileen Shiffrin. Und der gescheiterte Star zeigte Größe: Mikalea Shiffrin gab aus dem Zielraum heraus ihren Teamkolleginnen Tipps per Funk, und – man könnte sagen: typisch amerikanisch – als Nina O' Brien auf dem starken sechsten Platz ins Ziel kam, jubelte Shiffrin wie eine Cheerleaderin.

In Führung lag nach dem ersten Lauf die Schwedin Sara Hector. Der zweite Lauf wird von der einzigen deutschen Teilnehmerin Emma Aicher eröffnet (7.30 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zu Olympia, im ZDF und bei Eurosport), die als 30. ins Ziel kam.

Bereits am Mittwoch steht der Slalom auf dem Programm, die nächste große Herausforderung für Mikaela Shiffrin, die Ästhetin auf Skiern. „Ich muss nach vorne schauen, ich habe noch einiges vor", sagte sie. Und mit dem olympischen Slalom hat sie auch noch eine Rechnung offen: in Pyeongchang vor vier Jahren war sie völlig überraschend nur Vierte geworden. Und damals hatte es durchaus Tränen gegeben.