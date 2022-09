Triumph für Springreiter : Ein besonderer Sieg für Daniel Deußer

Aktualisiert am

Daniel Deusser mit Killer Queen, hier Anfang Juli in Aachen. Bild: picture alliance/dpa

Daniel Deußer hat einen der größten Erfolge seiner bisherigen Karriere erreicht. Der Springreiter gewann in der Nacht auf Montag zum ersten Mal den Großen Preis von Calgary in Kanada. Mit seiner Stute Killer Queen gelangen dem gebürtigen Wiesbadener als einzigem Starter drei fehlerfreie Umläufe.

Im Stechen setzte er sich gegen den Schweizer Steve Guerdat, Olympiasieger von 2012, und den Belgier Gilles Thomas durch. Der zweite deutsche Starter, Gerrit Nieberg aus Sendenhorst, wurde Fünfter. Für Deußer ging mit diesem Sieg ein Kindheitstraum in Erfüllung, wie er nach dem Springen sagte: „Das ist ein historischer Grand Prix, den ich schon im Fernsehen verfolgt habe, als ich noch sehr klein war. Ich habe davon noch VHS-Kassetten zu Hause, die ich mir immer wieder angesehen habe.“ Er habe sich damals jedoch nicht vorstellen können, einmal dort zu reiten und dann auch noch zu gewinnen. „Das ist ein phantastisches Gefühl.“

„Daniel hat das super gemacht“

Beim Betrachten der Videokassetten wird der 41 Jahre alte Deußer womöglich auch Otto Becker gesehen haben. Der Bundestrainer der Springreiter hat den Großen Preis in seiner Karriere zweimal gewonnen und verfolgte nun über einen Internet-Stream die Ritte seiner deutschen Reiter in Kanada. „Es ist ein besonderer Sieg, das habe ich selbst erleben dürfen“, sagte Becker. „Daniel hat das super gemacht. Er ist das Risiko eingegangen, eine langsame Nullrunde zu reiten.“

Steve Guerdat war das Stechen mit seinem Pferd Venard de Cerisy als erster Starter schnell angegangen und nach 41.70 Sekunden über die Ziellinie galoppiert. Jedoch wurde er nach einem Abwurf mit vier Punkten betraft. Gilles Thomas unterliefen mit Aretino sogar zwei Fehler. Er benötigte 42.31 Sekunden für das Stechen. Deußer musste am Ende also „nur noch“ fehlerfrei durch den Parcours kommen und ließ sich dafür etwas mehr Zeit (45.78 Sekunden). Für seinen Sieg erhielt er 770.000 Euro Preisgeld inklusive eines Bonus in Höhe von 250.000 Euro.

Nieberg starker Fünfter

Das Turnier „Spruce Meadows Masters“ in Calgary zählt zu den prestigeträchtigsten und höchstdotierten Springturnieren weltweit. Es ist außerdem Teil des Grand Slam des Springsports, zu dem neben dem CHIO Aachen auch die Hallenturniere in Genf (Schweiz) und s’Hertogenbosch (Niederlande) zählen. Letzteres hatte Deußer im März mit dem Hengst Tobago gewonnen, mit Killer Queen hatte er im Vorjahr den Großen Preis beim CHIO Aachen für sich entschieden.

Diese Chance hatte in Calgary ein anderer Deutscher: der 29 Jahre alte Gerrit Nieberg, der Anfang Juli den Großen Preis beim CHIO Aachen gewonnen hatte. In Calgary unterlief dem im Münsterland lebenden Reiter mit seinem Pferd Ben ein Abwurf im ersten Umlauf. Danach kam das Paar im zweiten Umlauf fehlerfrei aus dem Parcours. Auch Nieberg erhielt lobende Worte des Bundestrainers: „Für Gerrit ist es ein weiteres Top-Ergebnis. Zum ersten Mal in Calgary zu reiten und gleich Fünfter zu werden, damit kann er zufrieden sein.“

Weder Deußer, der aktuell bestplatzierte Reiter der Weltrangliste (Platz 18), noch Nieberg waren Teil des deutschen Teams bei der Weltmeisterschaft im August, bei der die deutsche Mannschaft Platz fünf belegte. Bei der WM fanden die Prüfungen auf Sandboden im Fußballstadion der Stadt Herning statt. Die Pferde Killer Queen und Ben zeigten nun abermals, dass ihnen die großen Rasenplätze in Calgary und Aachen besonders entgegenkommen.