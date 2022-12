Sexualisierte Gewalt im Reiten : „Stopp, das möchte ich nicht“

Aktualisiert am

Der Reitsport geht gegen sexualisierte Gewalt in den eigenen Reihen vor. Zwei Betroffene sprechen im Interview über ihren Schmerz, Täter auf Turnieren und offene Ohren für weitere Opfer.

Sie haben beide schlimme Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht und engagieren sich jetzt im Betroffenenrat des Reitsportverbandes FN, um anderen zu helfen. Was hätte Ihnen in Ihrer Situation geholfen?

Julia Basic Sportredakteurin.

Maja F.*: Nachdem das bei mir rausgekommen war, hatte ich unglaubliche Unterstützung von meinen Eltern und auch von einigen erwachsenen Personen. Aber der Großteil von meinen sogenannten Freunden hat sich von mir abgewandt, und ich stand ganz alleine da. Das heißt, mein ganzes Leben ist zusammengebrochen. Und da wünschte man sich mehr Akzeptanz. Dafür kämpfen wir auch. Dass den Opfern zugehört wird und nicht, dass Opfer zu Tätern gemacht werden, so wie das meistens ist. Damit macht man ihnen das Leben noch schwerer. Opfer sind Opfer und nicht schuldig in dem Moment, in dem es passiert. Wir wollen, dass die Leute verstehen: Der Täter oder die Täterin hat etwas falsch gemacht.