Golf-Masters-Sieger Scheffler : „Ich habe nie davon geträumt“

Der beste Golfer der Welt ist jetzt auch der neue Masters-Champion. Scottie Scheffler gewann am Sonntag das 86. Masters nach einer Schlussrunde von 71 und insgesamt 268 Schlägen (10 unter Par), das erste Major des Jahres, so überlegen, dass er sich am 18. Grün sogar vier Putts und einen Doppelbogey, den ersten des Turniers, leisten konnte. Innerhalb von nur sechzig Tagen bejubelte der 25 Jahre alte Texaner seinen vierten Turniersieg bei sechs Starts.

Scheffler sicherte sich den größten Erfolg seinen jungen Profilaufbahn dank seines beeindruckenden Spiels. Denn ihm glückte es, in allen vier Runden unter dem Platzstandard (Par von 72) zu bleiben, der einzige im Feld der 52 Spieler, die den Cut überstanden hatten.

„Zum ersten Mal habe ich am Freitagabend daran gedacht, das Masters zu gewinnen. Ich habe nie davon geträumt“, sagte Scheffler, „ich wollte nur hier mitspielen.“ Er tat mehr als das: „Ich hatte nach drei Tagen die Kontrolle über das Turnier und musste nur auf mein Spiel achten.“

Den zweiten Platz belegte mit drei Schlägen Rückstand der Nordire Rory McIlroy, dem bei idealen Bedingungen, kein Wind, strahlender Sonnenschein und 23 Grad, mit 64 Schlägen (8 unter Par) die mit Abstand beste Runde der vier Tage gelang. Aber da der 32 Jahre Weltranglistenneunte die letzten 18 Löcher auf Rang zehn mit zehn Schlägen Rückstand begonnen hatte, konnte der Publikumsliebling mit seinem Gesamtergebnis von 281 Schlägen nur zwei Dinge bejubeln: seine beste Runde bei 14 Teilnahmen in Augusta und sein bestes Ergebnis bei diesem seit 1936 ausgetragenen Traditionsturnier.

Scheffler konnte am Sonntag auf dem Platz des Augusta National Golf Club in Georgia besonders seine letzten neun Löcher ganz entspannt genießen, denn näher als drei Schläge kam ihm McIlrory nie. Dass Scheffler nie in Bedrängnis geriet, hatte auch damit zu tun, dass sein nächster Verfolger nach drei Runden (drei Schläge Rückstand) und Mitspieler Cameron Smith am Sonntag auf den Back Nine, den zweiten neun Löchern, einbrach.

Der 28 Jahre alte Australier, in der Weltrangliste auf Platz sechs geführt, setzte Scheffler nur an den ersten beiden Löchern mit zwei Birdies etwas unter Druck, die ihn bis auf einen Schlag an den Spitzenreiter heranführten. Doch mit zwei Bogeys fiel er schnell wieder zurück.

Danach gelang es dem Profi aus Brisbane nie mehr, dem Spitzenreiter auf die Pelle zu rücken. Ganz im Gegenteil: Smith, der wie Scheffler sein letztes Turnier vor dem Masters, die Players Championship gewonnen hatte, verspielte alle Siegeschancen am zwölften Loch, mit 160 Yard (146 Meter) das kürzeste der vier Par-3-Löcher. Sein Abschlag geriet viel zu kurz und landete im Raes Creek, dem kleinen Bach vor dem Grün. Er benötigte sechs Schläge, einen Triple-Bogey an diesem Loch. „Ein schlechter Schlag mit dem Eisen 9 und das Turnier war für mich gelaufen“, sagte Smith.

Am Ende fing sich der Australier mit Vokuhila-Frisur etwas, konnte sich mit eine Runde von 74 und insgesamt 283 Schlägen noch auf den dritten Platz vorrücken, sein zweites Top-drei-Ergebnis beim Masters nachdem er vor zwei Jahre hinter dem Amerikaner Dustin Johnson Platz zwei belegt hatte. Den dritte Platz teilte er sich mit dem Iren Shane Lowry, dem British-Open-Sieger von 2019.

Tiger Woods, um den sich an den ersten beiden Tagen bei seinem Comeback nach seinem schlimmen Autounfall von dreizehneinhalb Monaten alles gedreht hatte, konnte nach seiner Runde von 78 Schlägen am Vortag auch am Sonntag nicht an die Leistung der beiden ersten Runden (71+74) anknüpfen.

Obwohl im Gegensatz zum Vortag das Putten funktionierte, spielte er einfach zu unpräzise, zumal ihm deutlich anzumerken war, dass drei Runden auf diesem körperlich anstrengenden Platz ihre Spuren hinterlassen hatten. Als er sich nach einer weiteren Runde von 78 und insgesamt 301 Schlägen und Platz 47 mit den Worten verabschiedete, seine Erinnerung an dieses Masters sei Dankbarkeit, hinkte er extrem stark zurück ins Klubhaus.