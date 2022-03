Sieganwärter nach Horrorsturz : Das kleine Wunder des Fabio Jakobsen

Das Video ist knapp acht Minuten lang. Ob es ein kleines Wunder zeigt? Manche glauben das. Das Video hat der Niederländer Fabio Jakobsen auf Instagram hochgeladen. Jakobsen ist Radrennfahrer. Es beginnt mit Bildern im Stakkato. Sie zeigen einen der fürchterlichsten Stürze in der Geschichte des Straßenradsports. Er geschah am 5. August 2020 bei der ersten Etappe der Polen-Rundfahrt.

Ein Massensprint von ungeheurer Wucht auf einer leicht abschüssigen Zielgeraden in Kattowitz. Ellbogen an Ellbogen schossen die besten Sprinter dahin. Tempo 80. Jakobsen war vorn. Sein Landsmann Dylan Groenewegen fast neben ihm. In einem Moment größter Anspannung brannten bei Groenewegen die Sicherungen durch. Er drückte Jakobsen in die Absperrgitter. Der Teamarzt, einer der Ersthelfer, sagte im Rückblick: „Ich habe gedacht, dass Fabio auf dieser Straße stirbt.“

Auf Jakobsens Video ist die Dramatik des Unfalls eindrucksvoll dokumentiert. Als das Stakkato der Bilder sich auflöst, wird es schwarz auf dem Bildschirm. Ein Wecker klingelt. Jakobsen schlägt die Augen auf. Er beginnt zu erzählen. Er erzählt von jenem Tag, als er in Kattowitz fast starb. Davon, dass es der erste große Sprint nach einer langen durch Corona bedingten Zwangspause war. Davon, dass er keine Erinnerung an den letzten Kilometer des Rennens habe, alles nur von Fernsehbildern kenne.

Er erzählt, dass er von einem Konkurrenten aus der Bahn geworfen wurde. Er nennt seinen Namen nicht. Er nennt ihn „einen Konkurrenten, der ebenfalls aus den Niederlanden kommt“. Er erzählt, wie er nach zwei Tagen im Koma auf der Intensivstation eines polnischen Krankenhauses aufgewacht ist, schwer verletzt, ohne Zähne, angeschlossen an Maschinen. Davon, dass die Ärzte seinen Kiefer restaurierten mit einem Knochen aus seinem Becken.

Dass es Monate gedauert hat, bis Spezialisten seinen Kiefer mit Zahn-Implantaten bestücken konnten. „Dann war ich glücklich“, sagt er. „Ich konnte wieder einen Apfel essen, wieder sprechen.“ Er konnte wieder lächeln. Mit seiner Verlobten, erzählt er, mit seiner Familie hätten sie viel gesprochen über den Unfall; sie seien jetzt glücklicher mit alltäglichen Dingen, empfänden gemeinsame Momente schöner als zuvor, weil sie wüssten, wie schnell man alles verlieren kann.

Ein halbes Dutzend Operationen

Für Jakobsen ging es zunächst ums Überleben, dann um eine schmerzhafte Zeit der Wundheilung. Sein Gesicht flickten sie mit 130 Stichen, ein halbes Dutzend Operationen waren nötig, dann Monate in der Rehabilitation. Würde er jemals wieder Rennen fahren können? Rennen fahren wollen? Ja, er wollte es. Und er schaffte, was manche für ein kleines Wunder halten.

Im vergangenen Jahr, acht Monate nach dem Sturz in Kattowitz, kehrte er bei der Türkei-Rundfahrt ins Peloton zurück. Er steigerte sich von Rennen zu Rennen und bejubelte im Juli bei der Tour de Wallonie seinen ersten Sieg nach dem Sturz. Bei der folgenden Spanien-Rundfahrt gewann er drei Etappen und die Punktewertung. Er war zurück in der ersten Liga der Sprinter, einem Metier, das nur Unerschrockenen offen steht.

In dieser Saison hat Jakobsen bereits eine Etappe bei Paris–Nizza, das Rennen Kuurne–Brüssel–Kuurne und je zwei Etappen der Valencia-Rundfahrt und der Algarve-Rundfahrt gewonnen. An diesem Samstag (Start: 9.50 Uhr bei Eurosport 2, von 13.30 Uhr auch bei Eurosport 1) wird er erstmals wieder auf einer ganz großen Bühne auftreten. Sein Team Quick Step hat ihn nach dem Ausfall von Weltmeister Julian Alaphilippe für den Klassiker Mailand–Sanremo nominiert.

Mehr zum Thema 1/

Die knapp 300 Kilometer lange Fahrt entlang der ligurischen Küste gilt als eines der größten Eintagesrennen auch deshalb, weil dort Fahrer aller Couleur gewinnen können. Rundfahrer wie Tour-Sieger Tadej Pogacar, tempoharte Allrounder wie Wout van Aert, aber auch Sprinter wie Caleb Ewan – und Fabio Jakobsen.