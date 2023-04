Tiger Woods sieht das Ende seiner glanzvollen Karriere kommen. „Ich weiß nicht, wie oft ich hier noch mitspielen kann. In drei Jahren kann ich mir einen Golfwagen nehmen, aber hier muss ich gehen“, sagte der Golf-Superstar bei seiner Pressekonferenz vor dem 87. Masters in Augusta (Georgia), das am Donnerstag beginnt. In knapp drei Jahren wird der Amerikaner fünfzig Jahre alt und kann dann zur PGA Tour Champions wechseln, eine Turnierserie bei der die Ü50-Profis mit einem Golfmobil über den Platz fahren dürfen.

Doch bei regulären Profiturnieren sind diese Gefährte nicht erlaubt. Woods muss das erste Major des Jahres auf dem extrem hügeligen Platz zu Fuß bewältigen, 18 Löcher, die sowohl für die Profis als auch für die Caddies, die die rund zwanzig Kilogramm schweren Golftaschen tragen müssen, als die körperlich anspruchsvollsten auf der PGA Tour gelten.