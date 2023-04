Am Samstagnachmittag waren die Verhältnisse in Augusta unhaltbar geworden, die Veranstalter unterbrachen das Masters. Trotzdem soll das Turnier planmäßig zu Ende gehen

Ein Temperatursturz von 20 auf acht Grad, starker Wind mit bis zu 20 Kilometern in der Stunde und Dauerregen – gegen solch ein Unwetter ist selbst der Platz des exklusivsten Golfklubs der Welt machtlos. Am Samstagmorgen konnten zwar trotz dieses Wetterumsturzes alle Profis ihre zweite Runde beenden, doch am Nachmittag, als es nach einer knapp zweistündigen Regenpause wieder zu schütten begann, musste die dritte Runde des 87. Masters in Augusta (Georgia) schon am Nachmittag unterbrochen wurde. Immerhin sagten die Meteorologen für den Ostersonntag keine weiteren Niederschläge voraus – gute Aussichten, dass das Masters dann den neuen Champion kürt. Zuletzt hatte das erste Major des Jahres vor 40 Jahren um einen Tag verlängert werden müssen.

Die Profis Brooks Koepka und Jon Rahm sowie der Amateur Sam Bennet, die gemeinsam als Letzte auf die dritte Runde gegangen waren, standen bei dem vorzeitigen Spielende auf dem mit Wasser überfluteten siebten Grün. Immerhin behauptete dieses Trio weiter seine Spitzenposition. Der 32 Jahre alte Amerikaner Koepka (13 unter Par) hatte innerhalb von etwas mehr als zwei Stunden auf den sechs Löchern seinen Vorsprung vor dem 29 Jahre alten Spanier Rahm (9 unter Par) und Bennett (6 unter Par) ausgebaut.

Da der 23 Jahre alte Texaner Bennett, der amtierende US-Amateur-Champion, als krasser Außenseiter gilt, deutet vieles auf ein Duell zweier Major-Champions am Schlusstag hin. Koepka, der durch eine Knieoperation und seinen Wechsel zu dem von Saudi-Arabien finanzierten LIV Golf in der Weltrangliste bis auf Platz 114 abgerutscht ist, hatte zwischen 2017 und 2019 vier dieser Traditionsturniere innerhalb von 23 Monaten gewonnen. Der Weltranglistendritte Rahm konnte bisher einen der vier Saisonhöhepunkte gewinnen, die US Open 2021.

Nachdem am Samstagmorgen die 39 Spieler, darunter Rahm, bei extrem widrigen Bedingungen und Dauerregen ihre zweite Runde vollenden konnten, hatte Koepka (132/65+67 Schläge/12 unter Par) vor Rahm (134/65+69/10 unter Par) und Bennett (136/68+68/8 unter Par) gelegen. Bei Abbruch lagen mit den Amerikanern Patrick Cantley (Vierter der Weltrangliste) und Collin Morikawa (Zwölfer) sowie dem Norweger Viktor Hovland (Neunter) und dem Engländer Matt Fitzpatrick (Fünfzehnter), amtierender US-Open-Champion, etliche Weltklasseprofis gemeinsam auf dem vierten Platz (alle 5 unter Par) – alle wohl schon zu weit zurück, um noch um den Sieg mitzuspielen.

Tiger Woods kam nicht zurecht

Tiger Woods benötigte für seine zweite Runde am Samstagvormittag 73 und damit insgesamt 147 Schläge (3 über Par), genau die Marke, um den Cut zum 23. Mal in Folge zu überstehen. Der Amerikaner zog damit mit seinem Landsmann Freddie Couples und dem Südafrikaner Gary Player gleich. „Ich liebe diesen Platz, dieses Turnier. Ich will immer hier spielen“, sagte Woods. Doch die Liebe wurde am Nachmittag nicht erwidert. Der 47 Jahre alte Superstar Woods kam mit den widrigen Bedingungen überhaupt nicht zurecht. Nach sieben Löchern stand der Tiger (9 über Par) unter den 54 Teilnehmern, die sich für die beiden Schlussrunden qualifiziert hatten, auf dem letzten Platz.

Der 63 Jahre alte Couples, Masters-Champion von 1992, lag zwar nur wenige Ränge (49./4 über Par) vor seinem Freund Woods. Doch Couples setzte mit der Qualifikation für die beiden Schlussrunden eine weitere Bestmarke. Wie Bernhard Langer im November 2020 schaffte auch „Boom Boom Freddie“ im Alter von 63 Jahren den Cut, doch er war bei diesem Coup exakt 108 Tage älter als der Deutsche, der schon am Freitag ausgeschieden war. Doch Couples sieht sich nicht lange an der Spitze: „Bernhard packt es im nächsten Jahr.“