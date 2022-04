Golf-Masters in Augusta : Die Zeit des Bernhard Langer läuft ab

Bernhard Langer spürt, dass seine Zeit als aktiver Teilnehmer beim Masters nach vierzig Jahren so langsam zu Ende geht „Ich werde immer kürzer und der Platz immer länger. Vielleicht kann ich noch zwei, drei Jahre mitspielen“, sagte der 64 Jahre alte Senior im Feld nachdem am Donnerstag und Freitag beide Runden mit 76 Schlägen und insgesamt 152 Schlägen (8 über Par) beendet hatte.

Der Golfprofi aus Anhausen mit Wohnsitz Florida verpasste damit bei seiner 39. Teilnahme zum 28. Mal den Cut. Nachdem Langer seine zweite Runde am Freitagmittag abgeschlossen hatte, wurde die Marke für die Reduzierung des Felds auf 148 Schläge (vier über Par) vorausgesagt. Langer gehört damit wie im Vorjahr zu den Profis, die am Wochenende, wenn nur fünfzig Besten die beiden Schlussrunden spielen dürfen, nur noch zuschauen können. „Ich bleibe bis Sonntag in Augusta und werde mir das Finale im Fernsehen anschauen“, sagte Langer.

Obwohl er sich vorzeitig von seinem Lieblingsturnier verabschieden musste, war der einzige Deutsche im Feld nicht sonderlich enttäuscht: „Wenn ich den Cut geschafft hätte, wäre das ein Wahnsinnserfolg gewesen.“ Langer ist überzeugt, dass er noch immer das Zeug hat, den Cut zu überstehen. Aber an den ersten beiden Tagen versagten ausgerechnet seine beiden Stärken. „Mein langes Spiel war sehr gut“, bilanzierte Langer, der am Donnerstag alle 14 Fairways traf und auch am Freitag nur zwei verfehlte.

„Mein kurzes Spiel war einfach nicht gut. Außerdem habe ich schlecht geputtet. Der längste Putt, den ich gelocht habe, war aus vier Metern“, erklärte Langer, der etliche Male aus kurzer Entfernung den Ball am Loch vorbeischob. Aber Langer weiß, dass er auf dem Platz, noch dazu, wenn wie am Freitag böiger Wind fegt, dank seinen Schlaglängen gegenüber den jungen Spielern einen kaum wettzumachenden Nachteil aufweist.

Laut Statistik schlug er am ersten Tag den Ball mit dem Driver 225 Meter und am zweiten 233 Meter weit. Damit war über siebzig Meter kürzer als Rory McIlroy, der am ersten Tag bei seiner Runde von 73 Schlägen die längsten Drives mit 304 Meter schlug, „Wenn ich ein Holz drei brauche, um das Grün von Par-4-Löchern zu erreichen, schlagen die jungen Spieler ein Eisen 8“, erklärte Langer sein gewaltiges Längendefizit.

Kein Terrain für Shorthitter

Besonders bitter für einen Shorthitter wie Langer: Für das erste Major des Jahres hatte der Klub noch drei Löcher verlängert. Das 11. Loch, ohnehin eines der schwersten auf dem Platz, wurde von 462 Meter auf 475 Meter ausgedehnt – kurios, denn damit ist dieses Par-4-Loch länger als das 13. Loch, ein Par 5 von 466 Meter.

Auch an zwei weiteren Spielbahnen wurde die Abschläge nach hinten verlegt, um 18 Meter am 15. Loch (Par 5, 503 Meter) und um zwölf Meter am 18. Loch (Par 4, 425 Meter). Damit misst der Platz des Augusta National Golf Clubs jetzt 7510 Yards (6867 Meter). Zum Vergleich: Als Langer 1985 und 1993 ins Grüne Siegerjackett schlüpfte, war der Platz nur 6905 Yards (6313 Meter) lang – mehr als 500 Meter Zuwachs.

Aber damit nicht genug: Fred Ridley, der Vorsitzende des exklusivsten Golfklubs der Welt, kündigte an, dass in Kürze auch das 13. Loch (466 Meter) verlängert werde. Langer erreichte am Donnerstag das Grün dieses Par-5-Lochs mit einem Holz drei in zwei Schlägen. Doch er vergab die Birdie-Chance mit drei Putts.

Die „Bomber“, wie sie im amerikanischen Golfjargon genannt werden, schlagen kurze Eisen auf dieses Grün. Auch wenn der Platz für einen Senior wie Langer eigentlich kaum noch spielbar ist, macht ihm das Spiel auf dem hügeligen Platz immer noch Spaß. Als Langer 1982 das erste Mal zu diesem Turnier eingeladen wurde, war es Liebe auf den ersten Blick.

Allein schon die 300 Meter lange Einfahrt, die Magnolia Lane mit ihren 61 Magnolie-Bäumen, beeindruckte den damals 24 Jahre alten Deutschen tief: „Und dann der Platz. Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Damals gab es überhaupt kein Rough. Die Fairways gingen bis in den Wald“, erinnert sich Langer. „Dadurch kam es nur auf den zweiten Schlag an. Nicht wie bei den US Open, wenn man dort das Fairway verfehlt, kann man den Ball nur mit einem Wedge heraushacken.“

Auch so pfeilschnelle, extrem ondulierte Grüns hatte Langer noch nie erlebt. „Mir sind damals an zwei Tagen elf Drei-Putts unterlaufen und ich lag damit elf Schläge hinter dem Spitzenreiter und habe den Cut um einen Schlag verpasst“, erinnert sich Langer. Als ehemaliger Champion darf er so lange mitspielen, wie er sich für wettbewerbsfähig hält und vom Klub eine Einladung erhält. Dass er das an guten Tagen noch mithalten kann, bewies er zuletzt im November 2020. Damals überstand er im Alter von 63 Jahren als bisher ältester Spieler den Cut, vielleicht der beeindruckendste der etlichen Seniorenrekorde, die Langer hält.