Die DP World Tour wehrt sich mit Geldstrafen und Sperren – und es trifft mit dem Düsseldorfer Martin Kaymer den nach Bernhard Langer erfolgreichsten deutschen Golfprofi. Der 38 Jahre alte Rheinländer, der bereits im Juni vorigen Jahres angeblich für eine Antrittsprämie von mehr als einer Million Euro zu dem von Saudi-Arabien finanzierten LIV Golf gewechselt war, wird vom Heimspiel vor den Toren Hamburgs ausgeschlossen.

Der ehemalige Weltranglistenerste (acht Wochen im Frühjahr 2011) hatte für die Porsche European Open gemeldet, die vom 1. bis 4. Juni auf dem Green Eagle Course in Winsen an der Luhe stattfindet. Doch nicht nur für Kaymer ist dieser Ausschluss ein harter Schlag. Neben dem Deutschen wurde auch der 45 Jahre alte Engländer Paul Casey, der dieses Turnier 2019 gewonnen hatte und als Markenbotschafter für den Titelsponsor wirbt, von der Teilnehmerliste gestrichen, ein Schachzug, der laut „Guardian“ auch Porsche trifft.

Die englische Zeitung stellte einen Artikel mit der Überschrift „Porsche könnte seine Unterstützung zurückziehen, nachdem die DP World Tour die LIV-Golfrebellen suspendiert hat“ online. Darin wird ein namentlich nicht benannter Sprecher des Autoherstellers mit folgendem Satz zitiert: „Wir befinden uns in Gesprächen mit dem Veranstalter und der Tour über die Zukunft der Veranstaltung.“

Doch Dirk Glittenberg, der Turnierdirektor und Geschäftsführer des Veranstalters UCom, dementiert im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass der Autohersteller an einen Rückzug denke, zumal die Sperren nicht überraschend kommen. „Ich habe damit gerechnet, dass die DP World Tour konsequent ihr Recht durchsetzt. Die Porsche European Open ist das erste Turnier, bei dem sie mit den Sperren beginnen konnte.“

Martin Kaymer sagt ab

Laut Glittenberg hat die Tatsache, dass Kaymer und Casey, die im Vorjahr wegen Verletzungen nicht mitspielten, nun gesperrt wurden, auf die Attraktivität seiner Veranstaltung kaum Einfluss. „Wir konzentrieren uns ganz auf die deutschen Teilnehmer. Denn erstmals werden bei einem deutschen Turnier vier deutsche Turniersieger antreten. Auch Matti Schmid wird einen Abstecher von der PGA Tour zu uns machen“, sagt Glittenberg. Denn seit vergangenen Juni siegten der Düsseldorfer Maximilian Kieffer, der Viernheimer Yannik Paul, der Ratinger Marcel Siem und der Kölner Nick Bachem auf der DP World Tour.

Während Casey von Donnerstag bis Sonntag am zweiten Major des Jahres, der PGA Championship in Rochester (New York) teilnimmt, sagte Kaymer am Samstag ab. Der Rheinländer, der dieses Major 2010 gewonnen hatte und damit ein lebenslanges Spielrecht besitzt, begründet seine Absage damit, dass sein operiertes linkes Handgelenk nicht drei Turniere in Folge aushält. Denn direkt in der Woche nach der PGA Championship müssen alle LIV-Golfer laut Vertrag in Bedminster (New Jersey) mitspielen.

Wie die DP World Tour bekannt gab, gehört Kaymer zu den 16 Profis, die die Strafe von 100.000 Pfund (rund 114.000 Euro) zahlten, weil sie am ersten Turnier von LIV im Juni in England teilnahmen. Lediglich Sergio Garcia weigert sich, doch die frühere European Tour wird gerichtlich gegen den 43 Jahre alten Spanier vorgehen. Denn seit dem 1. Juni setzt die Traditionsserie um, was ihr das Londoner Schiedsgericht Anfang April als rechtmäßig bestätigte.

Die ehemalige European Tour, die seit 1972 Turniere ausrichtet, darf Abtrünnige, die entgegen der Regularien dieser Serie ohne Erlaubnis an Veranstaltungen von Konkurrenz-Ligen, in diesem Fall LIV-Golf und deren Partner Asian Tour, teilnehmen, mit Geldstrafen und Sperren belegen. Wie Keith Pelley, der kanadische Chef der DP World Tour, am Wochenende verkündete, wurden nicht nur Kaymer und Casey von der Teilnehmerliste der European Open gestrichen, sondern insgesamt 26 Profis.

Sie müssen für jeden einzelnen Bruch der Regularien zwischen Juni 2022 und April 2023 zwischen 25.000 und 100.000 Pfund (rund 28.500 und 114.000 Euro) Strafe zahlen. Insgesamt richtete LIV in diesem Zeitraum acht Turniere aus. Ob Kaymer und andere Abtrünnige für weitere Turniere gesperrt werden, ließ Pelley noch offen. Denn schon vom 22. bis 25. Juni findet in Eichenried mit der BMW International Open das zweite Turnier der DP World Tour in Deutschland statt.

Um weiteren Strafzahlungen zu entgehen, haben mittlerweile die Engländer Ian Poulter, Lee Westwood und Richard Bland sowie Garcia ihre Mitgliedschaft gekündigt. Am Samstag gab auch der Schwede Stenson, der schon seinen Posten als europäischer Ryder-Cup-Kapitän wegen seines Wechsels zu LIV verlor, die sogenannte Tour Card ab. Die DP World Tour machte deutlich, dass eine Rückkehr auf die DP World Tour für die Abtrünnigen erst infrage kommt, wenn sie ihre Strafen bezahlt haben. Zumindest für Kaymer dürfte das kein Problem sein. Obwohl er bei LIV noch nie ein Top-Ten-Ergebnis erzielte, verdiente er schon mehr als zwei Millionen Euro an Preisgeld.