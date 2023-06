Däne mit Überschall: Magnus Ditlev läuft in 7:24:40 Stunden ins Ziel. Bild: dpa

„Einige Leute verstehen nicht, was das war“: An einem denkwürdigen Triathlon-Tag gewinnt der sanfte Riese Magnus Ditlev den Klassiker in Roth und schafft einen Durchbruch. Nicht jeden in der Szene erstaunt das.