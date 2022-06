Neues Team im Beachvolleyball : Für St. Pauli zur WM

Zwischen Reeperbahn und Heiligengeistfeld: Beachvolleyballspielerin Sandra Ittlinger liebt es authentisch und findet am Millerntor ihr Glück. Mit Isabel Schneider spielt sie bei der WM in Rom.

Nationalspielerin sucht Verein zum Wohlfühlen – so ähnlich lautete die erste Kontaktaufnahme von Sandra Ittlinger, als sie an ihrem neuen Wohnort Hamburg angekommen war. Die freundliche Antwort kam prompt, und sie wirkte „sehr interessant und sehr wertschätzend“. Sandra Ittlinger war unmittelbar begeistert, und auch der Slogan „You never beach alone“ überzeugte die 27-Jährige – also schloss sie sich voller Freude dem FC St. Pauli an, gemeinsam mit ihrer neuen Spielpartnerin Isabel Schneider.

Was viele nicht wussten: der „Starclub“ vom Millerntor, der zwischen Reeperbahn und Heiligengeistfeld seit Jahrzehnten für eine einzigartige Fußball-Philosophie steht, unterhält auch eine Beachvolleyball-Abteilung. Erst 2018 gegründet, lautete das eigentliche Ziel: „Breitensport für alle“. Dafür bietet der Verein einige Sandflächen im Stadtgebiet an: den Inselpark in Wilhelmsburg, die Beachanlage in Eimsbüttel, den Stadtpark in Winterhude.

„Pure Authentizität“

Sandra Ittlinger gehört eigentlich nicht ganz zur Zielgruppe, denn die Blockspezialistin zählt seit Jahren zu den deutschen Top-Athletinnen. Doch sie fühlte sich auf Anhieb von den familiären Strukturen angezogen. „Mit dem FC St. Pauli verbinde ich pure Authentizität“, sagt sie, „und das liebe ich.“ Das respektvolle Miteinander gehört für sie zu den Wohlfühlfaktoren. Dazu unterstützt Ittlinger die Einhaltung und Achtung der Werte, die der Verein für sich und seine Mitglieder reklamiert: Toleranz, Weltoffenheit, Teamgeist und Respekt, unabhängig von Hauptfarbe und Herkunft.

Ittlinger ist gebürtige Münchnerin, gemeinsam mit Chantal Laboureur war sie 2020 deutsche Meisterin. Nach Hamburg zog es sie, weil sie neuerdings am Olympiastützpunkt des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) unter dem neuen Bundestrainer Martin Engvik trainiert. Einem Norweger, weshalb Psychologie-Studentin Ittlinger via Handy-App begonnen hat, norwegisch zu lernen. Was angesichts Engviks Sprachkompetenzen natürlich nicht nötig ist, aber Spaß macht. Gemeinsam mit Isabel Schneider bildet sie seit Anfang des Jahres eines von drei Nationalteams, versucht sich im Hinblick auf Olympia in Paris 2024 in Position zu bringen.

Die ganz große Bewährungsprobe

Die Auftaktwochen des Teams Ittlinger/Schneider hätten kaum besser laufen können. Gleich bei ihrem allerersten gemeinsamen Auftritt, dem „King of the Court“-Format in Doha, gewannen die beiden die Krone. Danach spielten sie vier Turniere am Stück, um sich bestmöglich aufeinander einzustimmen. In Kusadasi erreichten sie das Halbfinale, „mein career best“ auf der World Tour, wie Sandra Ittlinger stolz berichtet.

Als es dann in Ostrava nicht ganz so gut lief und sie in der Vorrunde ausschieden, bewiesen die beiden Organisationstalent, buchten sich für den nächsten Morgen zwei frühe Flugtickets nach Düsseldorf und sprangen dort beim Turnier der deutschen Beach-Serie noch in den Sand – mit dem Ergebnis, dass sie das Turnier gewannen.

Die Weltmeisterschaften in Rom sind nun die erste ganz große Bewährungsprobe. An diesem Freitag (17.00 Uhr im Livestream) spielen Ittlinger/Schneider zum Auftakt im Foro Italico gegen die Mexikanerinnen Gutierrez/Quintero. Am Sonntag (18.00 Uhr) geht es gegen die Außenseiterinnen Sinaportar/Muianga aus Mosambique weiter, ehe zum Abschluss am Montag (17.00 Uhr) die Schweizerinnen Hüberli/Brunner als vermutlich stärkste Gegnerinnen in Gruppe K warten.

Achtelfinale ist das Ziel

Bei der WM 2019, die sich am Hamburger Rothenbaum zu einem Fest des Beachvolleyballs entwickelt hatte, waren Sandra Ittlinger und Isabel Schneider mit ihren damaligen Partnerinnen Kim Behrens und Victoria Bieneck jeweils in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden und somit auf dem 17. Platz gelandet. Diesmal ist die Zielsetzung, „eine Runde weiter zu kommen“, also das Achtelfinale zu erreichen.

Nach Beachvolleyball-Rechnung wäre dies der neunte Rang, da die weiteren Platzierungen nicht ausgespielt werden. Einen „Top-Ten-Platz“ haben noch drei weitere deutsche Frauen-Teams im Visier: Svenja Müller und Cinja Tillmann, die ebenfalls in Hamburg trainieren, dazu die World-Tour-Finalsiegerinnen Karla Borger und Julia Sude sowie Chantal Laboureur und Sarah Schulz.

Nach Hamburg, in die Hauptstadt des deutschen Beachvolleyballs, kehren Ittlinger/Schneider dann noch im Juni zurück, denn auf dem Heiligengeistfeld im Herzen von St. Pauli wird vom 23. Juni an das Beachvolleyball-Event „King of the Court“ aufgeführt. Um das Zusammenspiel von Leistungs- und Breitensport zu festigen, stehen in der „Active City Arena“ anschließend noch bis Mitte Juli Sport-Angebote für Jedermann zur Verfügung.

Und beim FC St. Pauli ist die Beach-Abteilung bereits weiter gewachsen. Auch die Jung-Nationalspieler Lukas Pfretzschner und Robin Sowa spielen nun unter dem Zeichen der Piratenflagge. Die beiden 22-Jährigen wechselten vom HSV ans Millerntor. Genau wie Isabel Schneider übrigens.