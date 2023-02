Der HSV kommt zum Spitzenspiel. Warum ist die Abwehr so gut, warum erringen die „Lilien“ so viele Punkte, wo lauern die Gefahren – und was war in der vergangenen Saison? Vier Fragen, vier Antworten.

Warum ist die Darmstädter Abwehr so gut?

Die Darmstädter haben verinnerlicht, dass sie ein Spitzenteam der Liga sind. Eine unerbittliche Verteidigungshaltung ist bei ihnen die Basis von allem. Und die meist gewählte Dreierkette gibt Trainer Torsten Lieberknecht die Gelegenheit, drei von seinen Innenverteidiger-„Türmen“ zu stellen. So bleiben die Räume für die Gegner eng und der Luftraum vor dem eigenen Tor weitestgehend geschlossen. Dazu hat sich Torhüter Marcel Schuhen zu einem nicht nur emotionalen, sondern auch quasi fehlerfreien Fachmann auf seiner Position entwickelt.

Mit nur 16 Gegentreffern nach 21 Spieltagen stellen die „Lilien“ die mit Abstand beste Defensive der Liga. Abwehrmann Christoph Zimmermann hat in seiner Laufbahn schon einige Stationen durchlaufen. „Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu meinen Neben- und Hinterleuten. Aber dieses Verständnis und diese Emotionalität hier sind schon einzigartig“, sagt der Sommerneuzugang.

20 Ligaspiele unbesiegt – was steckt dahinter?

Hinten dicht und vorne treffen sie irgendwie immer. Diese einfache Rechnung wird der seit Mitte Juli in der Liga unbesiegten Equipe nicht gerecht. In dieser nach der starken vorigen Saison personell kaum veränderten und dadurch enorm eingespielten Mannschaft weiß jeder Spieler in jeder taktischen Formation genau, was er wann zu tun hat. Der SVD vermag viel Wucht und Druck zu erzeugen und kann zudem ein kreatives, schnelles, nicht selten hocheffektives Angriffsspiel aufziehen.

Eine Kombination, die fast jeden Gegner irgendwann mürbe macht. Dazu kommt ein regelrechter mentaler Muskelpanzer, genährt durch das Selbstvertrauen ihrer Erfolgsserie. Drei Partien schon konnten die „Lilien“ nach Rückstand noch zu einem Sieg drehen. Speziell ist auch, wie das Team mit Verletzungen umgeht. Die Ausfälle der zentralen Spieler Tobias Kempe und Yannik Müller unlängst in Rostock (1:0) sind eigentlich eine Hiobsbotschaft. Es ist ihnen zuzutrauen, auch damit umzugehen. „Man hat gesehen, dass jeder Spieler bei uns auf seine Einsätze brennt und seinen Job erledigt, wenn er reinkommt“, sagt Angreifer Phillip Tietz.

Wo lauern noch Gefahren im Aufstiegskampf?

Bei all der Stabilität – die Darmstädter sind kein Souverän, der sich nur selbst schlagen kann. Vielmehr sind die allermeisten der 14 Saisonsiege nicht nur knapp (zehn mit nur einem Treffer Vorsprung), sondern mit viel Schweiß und Hingabe errungen worden. Der Vorsprung vor der Zweitligakonkurrenz ist also nicht immens, und so kann eine Trendumkehr schnell passiert sein.

Die kommenden Spiele könnten nun bereits entscheiden, wie diese Saison endet. An diesem Samstag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur 2. Bundesliga, bei Sky und Sport1) treffen die „Lilien“ zu Hause auf den HSV, danach warten die Duelle mit dem Verfolger Heidenheim sowie dem Tabellenfünften Kaiserslautern mit dem einstigen SVD-Trainer Dirk Schuster.

Spielt das 0:5 gegen den HSV noch eine Rolle?

0:5 – und das in einem Heimspiel. In der vergangenen Saison mussten die Darmstädter in der Rückrunde gegen den HSV ordentlich leiden. Nach Aussagen aus dem „Lilien“-Lager spielt das keine Rolle mehr – zumal die direkte Revanche im Hinspiel in dieser Saison mit einem 2:1-Erfolg im Volksparkstadion geglückt ist. Aber natürlich sind die Erinnerungen prägend an jenen Februarnachmittag am Böllenfalltor vor einem Jahr, als HSV-Torjäger Glatzel im Alleingang nach 13 Minuten schon auf 3:0 für die Hanseaten gestellt hatte.

Die Darmstädter erlitten damals einen Systemausfall auf vielen Ebenen – etwas, das ihnen in dieser Saison noch nicht widerfahren ist. Und bezahlten letztlich einen hohen Preis dafür in der Endabrechnung. Denn nur aufgrund der – im direkten Duell ja enorm verbesserten – Tordifferenz schnappte der HSV den „Lilien“ den Relegationsplatz für den Aufstieg in die Bundesliga weg.

Die Darmstädter haben sich im Sommer nicht wirklich aufgehalten mit Trauerarbeit über den verpassten Coup. Aber Coach Lieberknecht ließ durchblicken, dass er seiner Mannschaft einen Relegations-Coup gegen Hertha BSC in ihrem damaligen Zustand sehr gut zugetraut hätte. Nun hat der SVD alles in der eigenen Hand, als Zweitligameister direkt ans Ziel zu gelangen.