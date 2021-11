N iemand hatte mehr an den Erfolg von Edwin Drake geglaubt. 1857 hatte er sich von einer Postkutsche in Titusville absetzen lassen, einem Dorf im Norden Pennsylvanias, wo Holzfäller ihr kümmerliches Dasein entlang des Oil Creek fristeten. Im Wasser des Flusses hatten Angehörige des Stammes der Seneca lange vor den europäischen Siedlern das Erdöl entdeckt, das hier aus dem Gestein an die Oberfläche drängte. Sie fingen die dunklen Tröpfchen auf, bemalten ihre Körper und verarzteten Wunden mit der glänzenden Schmiere. Die Siedler erkannten darin ein Geschäft, füllten Rohöl in Flaschen und vermarkteten es als Allheilmittel in Apotheken. Auch Tausendsassa Drake war dem Ruf des Öls gefolgt. Keine Arznei, sondern eines der gefragtesten Güter der Stunde wollte er daraus herstellen: Petroleum, denn der Walfang hatte seine Ressource zu weit dezimiert – Lampentran drohte knapp zu werden. Wer nun einen Weg fand, Rohöl in großen Mengen zu fördern, könnte den ganzen Kontinent beliefern. Und reich werden.

Das zumindest war die Überlegung jener Investoren in Connecticut, die Drake überredete, ihn gen Westen auf Entdeckungstour zu schicken. Im kleinen Titusville hielt man wenig von den ehrgeizigen Plänen, erst recht nicht, als Drake eine Farm am Oil Creek pachtete und verlauten ließ, nicht wie üblich nach Öl zu graben: Er wollte mit einer Dampfmaschine in die Tiefe bohren. Grundwasser und Schutt brachten den Schacht allerdings zum Einsturz, wieder und wieder und wieder. Die Geldgeber wurden ungeduldig, Drake wollte trotzdem nicht aufgeben. Er ließ den Schacht mit einem Eisenrohr auskleiden und darin so tief bohren, bis es im August 1859 nach 21 Metern geschah: Das schwarze Gold sprudelte. Die kommerzielle Gewinnung von Erdöl – später auch Erdgas – nahm ihren Anfang, Bohrtürme wuchsen in Titusville und andernorts dicht an dicht in die Höhe, und Drakes Methode, so will es der amerikanische Erfindermythos, sollte von Pennsylvania aus die Energieversorgung der ganzen Welt revolutionieren.