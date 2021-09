A us dem roten Ofenrohr steigt Rauch auf. Daran ist diese Destillationsanlage schon von weitem zu erkennen – auf einem Hang an der Ostküste der Insel Anjouan, nahe der Stadt Domoni. Ringsherum stehen knorrige Bäume, die jene krakeligen gelben Blüten tragen, die Darmine Daoud hier unter dem schlichten Wellblechdach in einem Dampfkessel destilliert: Ylang-Ylang oder Cananga odorata. Ihr süßer Duft hängt schwer in der Luft, und das goldgelbe ätherische Öl, das Daoud daraus gewinnt, ist ein begehrter Rohstoff für Seifen, Shampoos und Parfüms; Chanel No. 5 zum Beispiel ist berühmt dafür.

Der tropische Ylang-Ylang-Baum wird den Magnolienartigen zugeordnet und stammt ursprünglich aus dem Indo-Malayischen Gebiet. Die ersten Extraktionsversuche soll Albertus Schwenger unternommen haben, ein deutscher Seemann, der Mitte des 19. Jahrhunderts eine mobile Destillationsanlage auf den Philippinen betrieb. 1878 wurde das ätherische Öl als neuer Duft auf der Weltausstellung in Paris vorgestellt und etablierte sich erfolgreich in der französischen Parfümindustrie. Bis zur Jahrhundertwende gelangte der Baum von Asien nach La Réunion, weiter zu den Komoren und wird dort seither großflächig angepflanzt. Unter der französischen Kolonialherrschaft lag das Geschäft mit den Duftöl fest in der Hand der Firma Société Comores Bambao, die bis zur Unabhängigkeit des Landes darin weltweit führend war. Die Gewinne gingen nach Frankreich, in die Infrastruktur der Inseln wurde wenig investiert. „Mein Vater hat sein Öl noch an diese Firma verkauft“, sagt Daoud, der die Blüten mittlerweile selbst seit 25 Jahren destilliert. Neben Gewürznelken und Vanilleschoten ist es mit einem Anteil von 17 Prozent ein wichtiges Exportgut der Komoren, die damit vor allem Frankreich beliefern. Auf Grand Comore, Anjouan und Mohéli sind schätzungsweise 600 kleine Destillerien in Betrieb; die Zahl der Plantagenbesitzer schwankt zwischen 1.150 und 3.200, und die Branche beschäftigt rund zehn Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung.