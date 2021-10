Renaturierung : Kein schöner Moor in dieser Zeit

Nass sind Moore ein Gewinn: für die Natur und den Klimaschutz. Was passiert aber mit all den Flächen, die über Jahrzehnte trockengelegt wurden? Ein Ortsbesuch.

Der ehemalige Truppenübungsplatz Borkenberge nahe Haltern am See umfasst unterschiedliche Biotope, darunter Feuchtwiesen, Sandtrockenrasen, Zwergstrauchheiden – und das Süskenbrocksmoor. Bild: Patrick Junker

Das Knistern verheißt nichts Gutes. Es raschelt und knackt bei jedem Schritt, dabei müsste der Boden unter den Gummistiefeln eigentlich laut schmatzen. Dafür steht das Wasser im Süskenbrocksmoor aber schon lange nicht mehr hoch genug: An die dreißig Entwässerungsgräben durchziehen das Gelände bei Borkenberge im Südwesten des Münsterlands und leiten das Wasser aus dem Moor. „Heute machen wir hier Trockenübungen“, sagt Matthias Olthoff vom Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld mit Blick auf den ausgedorrt daliegenden Hauptgraben. Wie rasch dieser das Wasser aus dem Moor leiten kann, zeigt ein im März 2019 aufgenommenes Video, das Olthoff auf seinem Smartphone abspielt. Nach anhaltenden Regenfällen war der etwa einen halben Meter breite und tiefe Graben randhoch gefüllt, Wasser rauschte in hohem Tempo durch die Rinne. In nur wenigen Tagen sei alles abgelaufen.

Rebecca Hahn Freie Autorin in der Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Das Süskenbrocksmoor ist nicht das einzige in Deutschland, dem das Wasser gezielt abgegraben wurde. Die Menschen begannen im 19. Jahrhundert damit, Moorflächen trockenzulegen, um sie für die Land- und Forstwirtschaft nutzbar zu machen. Von ehemals rund 1,5 Millionen Hektar deutscher Moorlandschaft sind heute vielleicht noch fünf Prozent intakt. Trockengelegte Moore setzen allerdings gewaltige Mengen an Treibhausgasen frei. Will die Bundesrepublik wie im Klimaschutzgesetz vorgesehen bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden, führt kein Weg daran vorbei, sämtliche Moore wieder in ihren Nasszustand zurückzuversetzen.

Nasser Moorboden ist normalerweise so mit Wasser gesättigt, dass abgestorbene Pflanzen darin gut konserviert werden. Ihre nicht oder kaum zersetzten Reste bilden Schicht für Schicht mächtige Torfdecken, die größtenteils aus Kohlenstoff bestehen. Im Verlauf der Jahrtausende verwandelten sich Moore auf diese Weise in gigantische Lagerstätten: Sie machen nur drei Prozent der globalen Landfläche aus, speichern aber doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Wälder der Erde zusammen, obwohl deren Fläche insgesamt zehnmal so groß ist. Wird Mooren jedoch das Wasser entzogen, entwickeln sie sich zu wahren Klimatreibern.

Liegt der Torf trocken und damit frei an der Luft, beginnen Zersetzungsprozesse, die große Mengen an Kohlenstoffdioxid produzieren: Weltweit geben Moore so jedes Jahr rund zwei Gigatonnen CO₂ frei; Treibhausgase aus entwässerten Mooren tragen sieben Prozent zu den Emissionen Deutschlands bei. Dabei sind viele der alten Moore gar nicht mehr als solche zu erkennen, weil sie unter Äckern, Grünland oder Wald verborgen liegen.

Einst Truppenübungsplatz, heute Naturerbe

Im Süskenbrocksmoor bestimmten nicht so sehr landwirtschaftliche Interessen die Nutzung. Bis vor wenigen Jahren befand sich auf dem Gelände seit 1873 ein Truppenübungsplatz, der zuletzt vom britischen Militär genutzt wurde. Damit die Soldaten auf einer Wiese aufmarschieren konnten, ohne im Schlamm zu versinken, wurde das Gebiet trocken gehalten. Seit dem Abzug der britischen Streitkräfte herrscht hier der Naturschutz, 2016 übertrug der Bund die 1770 Hektar des Truppenübungsplatzes Borkenberge an die DBU Naturerbe GmbH, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Deren Mitarbeiter bemühen sich mit ihren Kollegen im Naturschutzzentrum Coesfeld darum, das Wasser zurück ins Moor zu holen – und dort zu halten.

Auf eine saftig grüne Fläche vor dem Moor hat ein Landwirt in den letzten Tagen tonnenweise Lehm geschüttet. Zwei, drei ockerfarbene Haufen liegen jetzt neben jeder Rinne, um sie zu verplomben: „Damit dichten wir die Gräben ab“, erklärt Alexander Breitkopf vom Naturschutzzentrum. Staut sich später Wasser auf der Wiese, entstehen mehrere kleine Gewässer in den Abschnitten. Mit einem kleinen Bagger gräbt Breitkopf zuerst tief, bis er auf mineralischen Boden stößt. Nur so lasse sich sicherstellen, dass die Lehmpfropfen die Rinnen auch wirklich abdichten und nicht doch Wasser darunter durchsickere. In die Löcher schaufelt der Gärtnermeister anschließend den Lehm, obenauf setzt er zuvor ausgestochene Placken mit moosigem Bewuchs. Um eine Plombe festzudrücken, fährt er ein paarmal mit dem Bagger darüber: „In ein paar Wochen ist das wieder zugewachsen.“ Von den Baggerarbeiten sei dann nichts mehr zu sehen.