Auf der Suche nach Wegen aus den Tiefen der Tabelle hat sich der Eigentümer des erfolglosesten NBA-Teams der vergangenen anderthalb Jahrzehnte, der Sacramento Kings, häufig den Kopf zerbrochen, wie sich ein Umschwung bewerkstelligen lassen könnte.

Die kurioseste Idee war sicher sein Vorschlag für eine ungewöhnliche Spielweise: eine Vier-gegen-Fünf-Defensive, die es gestatten würde, den freien Spieler auf den halben Weg Richtung gegnerischer Korb zu beordern, wo er – theoretisch – die langen Pässe seiner Mannschaftskameraden in Empfang nehmen könnte, um mit raschen Sprints jeweils zwei Punkte zu machen.

Auch wenn diese Taktik nie umgesetzt wurde, ließ sich Vivek Ranadivé, Einwanderer aus dem indischen Mumbai, nicht entmutigen. Der 65-Jährige, der als Student in Neu-England zwei der besten amerikanischen Universitäten besucht und als Software-Unternehmer Millionen verdient hatte, war nicht 2013 nach Sacramento gekommen, um gleich aufzugeben. Er sei jemand, „der sich ständig nach vorne bewegt, ständig versucht zu lernen und besser zu werden”, sagte er neulich.

Es dauerte allerdings ewig, bis er mit seiner Mannschaft das Licht am Ende des Tunnels sehen konnte. Bis zur laufenden Saison, nachdem Ranadivé beschlossen hatte, sich mehr in das Management des Teams einzumischen. „Ich war an der Suche nach einem neuen Trainer beteiligt”, verriet er. Genauso wie an jener Tauschaktion, bei dem der Klub Anfang 2022 das größte Talent im Kader, Spielmacher Tyrese Haliburton, an die Indiana Pacers abgab und sich im Gegenzug Domantas Sabonis, Justin Holiday, Jeremy Lamb und einen Draft-Platz sicherte.

„Light the Beam”

Das Projekt mit dem erfahrenen Mike Brown als Chefcoach, der in dieser Eigenschaft schon die Cleveland Cavaliers und die Los Angeles Lakers betreut hatte und zuletzt als zweiter Mann hinter Steve Kerr an den Erfolgen der Golden State Warriors beteiligt war, entwickelte seitdem einen unwiderstehlichen Zug. Begleitet von einer weiteren eigenwilligen Idee von Ranadivé: Er ließ auf dem Dach der Arena ein purpurfarbenes Laserlicht installieren, das nach jedem Sieg kerzengerade in den Himmel zeigt.

Obwohl das Vorhaben zunächst von vielen als kitschig abgetan wurde, verfing es rasch als Symbolbild für die Auferstehung der Mannschaft von den Halbtoten. Es regte die Anhänger sogar zu einem neuen Schlachtruf an. Sie brüllen inzwischen schon von den Rängen, wenn die Mannschaft kurz vor der Schlusssirene in Führung liegt: „Light the Beam.” Angeknipst wird der Laser nach Heimsiegen mit einem großen Schalter am Spielfeldrand – und zwar meistens von einem der Spieler. Etwaige Sorgen, dass das Licht den Luftverkehr rund um den nahen Flughafen der kalifornischen Hauptstadt stören könnte, wurden von der zuständigen behördlichen Aufsicht verneint.

Wie oft bei den Kings in diesem Frühjahr noch die Lampe angeht, ist allerdings schwer zu sagen. Nachdem die Mannschaft in der Western Conference als Dritte der Tabelle zum ersten Mal seit 2006 die Play-offs erreichte, sehen sie sich schon in der ersten Runde einem formidablen Gegner gegenüber: Vorjahresmeister Golden State Warriors. Die hatten im direkten Vergleich der beiden Teams in insgesamt vier Spielen dreimal gesiegt – zuletzt vor einer Woche in Sacramento ziemlich deutlich 119:97.

Von Spott zu Respekt

Einen viel wichtigeren Sieg hat die Franchise allerdings schon vor einer Weile errungen. Die Kings, die in den Gründertagen der NBA noch als Rochester Royals im Bundesstaat New York ansässig waren und danach mehrmals verpflanzt wurden – nach Cincinnati und Kansas City und schließlich nach Kalifornien – sind nicht länger in der Gefahr, in eine andere Stadt verkauft zu werden.

Die Abwanderung wurde von einer starken Gegenkampagne untergraben, die vom damaligen Bürgermeister, dem ehemaligen NBA-Profi Kevin Johnson, angeführt wurde. Kernstück der Planung für eine bessere Zukunft in Sacramento wurde eine neue Arena. In der alten Halle leckte es schon durchs Dach.

Seitdem verzeichnet man akzeptable Besucherzahlen. So lag der Schnitt in der laufenden Saison bei knapp 17.500 Zuschauern und einer Auslastung von 99 Prozent. Was nicht nur daran liegt, dass das Team gewinnt, wie Basketball-Journalist Sam Amick von der Online-Plattform „The Athletic” meint: „Es ist die unterhaltsame Art und Weise, wie sie das tun.” Das Spiel erinnerte ihn an die gute alte Zeit in den späten neunziger Jahren mit Jason Williams und Chris Webber.

Der oft verspottete Eigentümer verdiene dafür großen Respekt. Er habe fähige Leute zu Entscheidungsträgern gemacht und ihnen gestattet, „einen Plan umzusetzen, der der Mühe wert ist“. Das nachdrücklichste Symbol für den Neuanfang ist nicht der Laser, sondern wie radikal die Erinnerungen an die Vergangenheit ausradiert wurden. Die alte Halle zehn Kilometer nördlich vom Zentrum wurde vergangenen Herbst abgerissen und hinterließ nur eine gespenstische Brachlandschaft. Sie würde sich, so Amick, „als Kulisse beliebter Zombie-Apokalypse-Filme eignen”.