Nach Dressur-Debakel : Isabell Werth rekultiviert ihre Gehirnzellen

Haßmann holt den Titel

Deutscher Meister ist deutscher Meister, da gilt das Hier und Jetzt. So gewann am Sonntag in Balve Felix Haßmann aus Lienen mit Cayenne verdient den Titel, auch wenn die stärksten Springreiter der Nation an anderen Orten unterwegs waren. Im Gegensatz zur parallel ausgetragenen Dressur-Meisterschaft war im Feld der Springreiter beziehungsweise ihrer Pferde am Dauer-Austragungsort im Sauerland nicht die nationale Spitze vertreten.

Das lag vor allem an den vielen Konkurrenz-Veranstaltungen. Zum Beispiel dem Nationenpreis-Turnier in Sopot, an dem unbedingt eine deutsche Equipe teilnehmen musste, um Qualifikationspunkte für das Nationenpreis-Finale zu sammeln. Betreut wurde das Team dort von Bundestrainer Otto Becker. Die Deutschen belegten Platz vier, wobei einer zum wiederholten Mal herausragte: Der in Belgien lebende Wiesbadener Daniel Deußer. Er gewann mit Jasmien am Freitag den Großen Preis, am Samstag ein schweres Springen mit Kiana und lieferte am Sonntag wiederum mit Jasmien zwei tadellose Null-Fehler-Runden für die Mannschaft ab. Gerrit Nieberg mit Contagio, Jörne Sprehe mit Stakkis Jumper und Patrick Stühlmeyer mit Varihoka (4/0) schnitten nicht ganz so glänzend ab. Auch der dreifache Olympiasieger in der Vielseitigkeit, Michael Jung aus Horb, konnte nicht wie zuletzt das Starterfeld der Springreiter aufwerten. Aus Gründen des Termindrucks mussten die deutschen Titelkämpfe in der Vielseitigkeit in Luhmühlen am selben Wochenende stattfinden wie Balve, Jung wurde Sechster. Weitere Turniere fanden in Stockholm, Villach und Peelbergen (Niederlande) statt. Trotz aller Schwierigkeiten hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung den Vertrag mit Balve als Standort bis 2025 verlängert. (oni)